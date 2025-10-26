Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Давление под контролем: 9 шагов к здоровому сердцу и сосудам — гипертония под прицелом
Праздничная магия без спешки: октябрьский лайфхак, который экономит деньги и нервы
Счета за свет в США взлетают: как ИИ и электромобили опустошают кошельки американцев
Забудьте про сырники: новый способ приготовить творог, о котором никто не рассказывает
Энтони Хопкинс рассказал о борьбе с алкоголем: какой случай заставил актёра осознать проблему
Почва полна минералов, а урожая нет: главный элемент просто не доходит до листьев
Кошачья душа в собачьем теле: эти породы невозможно сравнить ни с кем — они покоряют своей грацией
Зимняя резина подвела водителя: как получить штраф, даже не нарушая ПДД
Солнце уже не греет, а кожа всё ещё золотистая: возможно ли сохранить загар до Нового года

Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе в Париже: почему пара решила перестать скрывать отношения

1:03
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые открыто показались вместе на публике в Париже. Пара посетила знаменитое кабаре Crazy Horse во время празднования дня рождения 41-летней певицы, где их сфотографировали папарацци TMZ.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

Перри выбрала для вечера яркое красное платье, а бывший премьер-министр Канады был в элегантном тёмном костюме. Они держались за руки, улыбались зрителям и свободно позировали перед камерами, что свидетельствует об изменении их подхода к публичности.

Согласно источнику Us Weekly, близкому к певице, Перри действительно увлечена Трюдо.

"Кэти очень счастлива. Она старается держать это в секрете, но они проводят много времени вместе", — отметил инсайдер.

Друзья певицы считают этот союз идеальным совпадением.

Это не первое появление пары вместе — в июле их заметили за ужином в Монреале, а в октябре зафиксировали романтическую встречу на яхте в Калифорнии. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву
Кусочек Красного моря в чемодане: что туристы вывозят зря и чем это заканчивается
Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение
Один предмет из ванной, который творит чудеса: полотенце снимает боль и усталость за минуты
Солнце после смерти: стартап решил одолжить у космоса свет для Земли
Забудьте про овсянку: вот что каждое утро едят люди, живущие до 100 лет — рецепт долголетия
Главная ошибка медленного бега: шаг, из-за которого вы теряете энергию на каждом метре
Collider назвал величайший шпионский фильм: почему Голдфингер опередил хичкоковскую классику
Юлия Меньшова признала ошибку в скандале с Волочковой: почему телеведущей пришлось извиняться
Ресницы, которые делают взгляд магнетическим: как выбрать эффект, чтобы выглядеть дорого, а не дико
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.