Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе в Париже: почему пара решила перестать скрывать отношения

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые открыто показались вместе на публике в Париже. Пара посетила знаменитое кабаре Crazy Horse во время празднования дня рождения 41-летней певицы, где их сфотографировали папарацци TMZ.
Перри выбрала для вечера яркое красное платье, а бывший премьер-министр Канады был в элегантном тёмном костюме. Они держались за руки, улыбались зрителям и свободно позировали перед камерами, что свидетельствует об изменении их подхода к публичности.
Согласно источнику Us Weekly, близкому к певице, Перри действительно увлечена Трюдо.
"Кэти очень счастлива. Она старается держать это в секрете, но они проводят много времени вместе", — отметил инсайдер.
Друзья певицы считают этот союз идеальным совпадением.
Это не первое появление пары вместе — в июле их заметили за ужином в Монреале, а в октябре зафиксировали романтическую встречу на яхте в Калифорнии.
