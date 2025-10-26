Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе в Париже: почему пара решила перестать скрывать отношения

Шоу-бизнес

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые открыто показались вместе на публике в Париже. Пара посетила знаменитое кабаре Crazy Horse во время празднования дня рождения 41-летней певицы, где их сфотографировали папарацци TMZ.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэти Перри

Перри выбрала для вечера яркое красное платье, а бывший премьер-министр Канады был в элегантном тёмном костюме. Они держались за руки, улыбались зрителям и свободно позировали перед камерами, что свидетельствует об изменении их подхода к публичности.

Согласно источнику Us Weekly, близкому к певице, Перри действительно увлечена Трюдо.

"Кэти очень счастлива. Она старается держать это в секрете, но они проводят много времени вместе", — отметил инсайдер.

Друзья певицы считают этот союз идеальным совпадением.

Это не первое появление пары вместе — в июле их заметили за ужином в Монреале, а в октябре зафиксировали романтическую встречу на яхте в Калифорнии.