Юлия Меньшова признала ошибку в скандале с Волочковой: почему телеведущей пришлось извиняться

Шоу-бизнес

Юлия Меньшова столкнулась с агрессивной реакцией после эфира с Анастасией Волочковой на Первом канале. Телеведущая сообщила, что ей и ее родственникам начали поступать угрозы с требованием извиниться перед балериной.

Юлия Меньшова
Фото: VK Видео by канал "Макарена", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Меньшова

Конфликт разразился после выхода программы "Наедине со всеми", где Меньшова задавала Волочковой провокационные вопросы о личной жизни. Балерина тогда заявила, что не понимает причин такой жёсткой позиции интервьюера.

Телезрители и критики также осудили стиль ведения беседы. Меньшова теперь признает свою ошибку в оценке собеседницы.

"Я была предвзята по отношению к ней. Мне показалось, что она очень сильная женщина, которая играет в игру", — объяснила ведущая в шоу "Макарена".

Она добавила, что осознала неправильность своего подхода только после эфира. По словам Меньшовой, за внешней игрой Волочковой скрывалось серьёзное содержание, которое она не сумела разглядеть заранее.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
