Юлия Меньшова признала ошибку в скандале с Волочковой: почему телеведущей пришлось извиняться

Юлия Меньшова столкнулась с агрессивной реакцией после эфира с Анастасией Волочковой на Первом канале. Телеведущая сообщила, что ей и ее родственникам начали поступать угрозы с требованием извиниться перед балериной.

Юлия Меньшова

Конфликт разразился после выхода программы "Наедине со всеми", где Меньшова задавала Волочковой провокационные вопросы о личной жизни. Балерина тогда заявила, что не понимает причин такой жёсткой позиции интервьюера.

Телезрители и критики также осудили стиль ведения беседы. Меньшова теперь признает свою ошибку в оценке собеседницы.

"Я была предвзята по отношению к ней. Мне показалось, что она очень сильная женщина, которая играет в игру", — объяснила ведущая в шоу "Макарена".

Она добавила, что осознала неправильность своего подхода только после эфира. По словам Меньшовой, за внешней игрой Волочковой скрывалось серьёзное содержание, которое она не сумела разглядеть заранее.