И я бы воровал: Кушанашвили обратился к Славе так, что стало неловко даже зрителям

Отар Кушанашвили эмоционально высказался в адрес певицы Славы (Анастасии Сланевской). В свежем выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!" журналист прокомментировал заявление артистки, которая пожаловалась на продюсерский центр Михаила Гуцериева.
По словам певицы, ей пообещали профинансировать съёмки клипа на песню "В сердце бьёт молния", написанную Гуцериевым, но за полтора года ожиданий обещания так и не были выполнены.
"Продюсерский центр имени Гуцериева меня кинул. Полтора года они обещали, давали мне режиссёров, сценарии, обещали средства… Полтора года они меня мурыжили и так ничего и не дали, как и поддержку с концертом", — сказала Слава.
История с несостоявшимся клипом началась как обычный творческий процесс. Михаил Гуцериев, известный как поэт и продюсер, давно сотрудничает со многими артистами российской эстрады. По словам Славы, она надеялась, что проект будет реализован на прежних условиях, как и другие клипы, снятые по его стихам.
Однако ситуация обернулась разочарованием. Артистка рассказала, что продюсерский центр неоднократно обещал начать съёмки, предоставлял идеи, сценарии и даже режиссёров, но до практической работы дело не дошло. В результате певица осталась без клипа, без финансовой поддержки и с чувством обманутых ожиданий.
"У меня просто нет своих средств на клип. Поэтому пока трек остаётся без визуала", — призналась Слава.
Журналист, известный своей прямотой, не стал поддерживать артистку, а наоборот — пожурил её за доверчивость.
"Слава, корешок мой в юбке. Сколько лет мы с тобой здесь? Чем должны заниматься люди в продюсерской компании имени Гуцериева? Чем? Правильно! Воровать деньги. Зачем им тобой заниматься? Ну что ты как ребёнок, дитятко малое. Зачем им заниматься певицей Славой, если Гуцериев — миллиардер и они воруют у него деньги. И я бы воровал, но у меня нет шанса. Я не в этой компании", — заявил Отар Кушанашвили.
Его высказывание вызвало бурную реакцию зрителей. Одни сочли, что он грубо унизил артистку, другие — что сказал правду, пусть и в своей фирменной саркастичной манере.
История Славы не уникальна. В индустрии, где многое решается на словах и через личные договорённости, даже известные артисты сталкиваются с несбывшимися надеждами. Часто крупные продюсерские центры ведут несколько проектов одновременно и не всегда успевают реализовать всё задуманное.
С другой стороны, для артистов такого уровня подобные истории становятся ударом по репутации: публика ждёт новинок, а задержка релиза может привести к потере интереса аудитории, особенно если песня уже готова, но визуальное сопровождение отсутствует.
Слава давно известна своей прямотой — она не из тех, кто скрывает обиды или боится высказываться публично. Возможно, именно поэтому её заявление вызвало широкий резонанс. Артистка не просто пожаловалась, но и подчеркнула, что ожидала честного сотрудничества.
Некоторые поклонники считают, что певица поступила правильно, открыто рассказав о ситуации. Другие уверены, что такие вопросы стоит решать за кулисами — особенно когда речь идёт о человеке столь влиятельном, как Михаил Гуцериев.
Тем не менее Слава явно не собирается замалчивать проблему и продолжает работать над новыми проектами.
Несмотря на резкость, в словах Отара можно услышать и долю цинизма, и опыт. Он как будто намекает: шоу-бизнес — не место для иллюзий. В нём правят деньги и интерес, а не дружеские чувства или обещания. Его манера подачи — острая, но в основе критики лежит мысль о необходимости реализма.
Кушанашвили давно известен как человек, не боящийся говорить то, о чём другие предпочитают молчать. Для него сарказм — форма защиты, а для зрителей — повод задуматься, как действительно устроена музыкальная индустрия.
История с несостоявшимся клипом может стать для Славы не концом, а толчком к изменениям. Сейчас, когда артисты всё чаще становятся независимыми — благодаря социальным сетям, цифровым платформам и краудфандингу, — зависимость от продюсеров постепенно уменьшается.
Певица могла бы самостоятельно запустить съёмки в упрощённом формате: снять клип на собственных условиях, без дорогих декораций и масштабных продакшнов. Для зрителей часто важнее эмоциональная подача, чем роскошная картинка.
Кроме того, внимание, привлечённое к конфликту, уже сыграло свою роль — публика вновь заговорила о Славе и о песне, которая, возможно, без этой истории прошла бы незамеченной.
