И я бы воровал: Кушанашвили обратился к Славе так, что стало неловко даже зрителям

Отар Кушанашвили эмоционально высказался в адрес певицы Славы (Анастасии Сланевской). В свежем выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!" журналист прокомментировал заявление артистки, которая пожаловалась на продюсерский центр Михаила Гуцериева.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

По словам певицы, ей пообещали профинансировать съёмки клипа на песню "В сердце бьёт молния", написанную Гуцериевым, но за полтора года ожиданий обещания так и не были выполнены.

"Продюсерский центр имени Гуцериева меня кинул. Полтора года они обещали, давали мне режиссёров, сценарии, обещали средства… Полтора года они меня мурыжили и так ничего и не дали, как и поддержку с концертом", — сказала Слава.

Неожиданный поворот

История с несостоявшимся клипом началась как обычный творческий процесс. Михаил Гуцериев, известный как поэт и продюсер, давно сотрудничает со многими артистами российской эстрады. По словам Славы, она надеялась, что проект будет реализован на прежних условиях, как и другие клипы, снятые по его стихам.

Однако ситуация обернулась разочарованием. Артистка рассказала, что продюсерский центр неоднократно обещал начать съёмки, предоставлял идеи, сценарии и даже режиссёров, но до практической работы дело не дошло. В результате певица осталась без клипа, без финансовой поддержки и с чувством обманутых ожиданий.

"У меня просто нет своих средств на клип. Поэтому пока трек остаётся без визуала", — призналась Слава.

Реакция Отара Кушанашвили

Журналист, известный своей прямотой, не стал поддерживать артистку, а наоборот — пожурил её за доверчивость.

"Слава, корешок мой в юбке. Сколько лет мы с тобой здесь? Чем должны заниматься люди в продюсерской компании имени Гуцериева? Чем? Правильно! Воровать деньги. Зачем им тобой заниматься? Ну что ты как ребёнок, дитятко малое. Зачем им заниматься певицей Славой, если Гуцериев — миллиардер и они воруют у него деньги. И я бы воровал, но у меня нет шанса. Я не в этой компании", — заявил Отар Кушанашвили.

Его высказывание вызвало бурную реакцию зрителей. Одни сочли, что он грубо унизил артистку, другие — что сказал правду, пусть и в своей фирменной саркастичной манере.

Продюсерский мир изнутри

История Славы не уникальна. В индустрии, где многое решается на словах и через личные договорённости, даже известные артисты сталкиваются с несбывшимися надеждами. Часто крупные продюсерские центры ведут несколько проектов одновременно и не всегда успевают реализовать всё задуманное.

С другой стороны, для артистов такого уровня подобные истории становятся ударом по репутации: публика ждёт новинок, а задержка релиза может привести к потере интереса аудитории, особенно если песня уже готова, но визуальное сопровождение отсутствует.

Почему Слава не промолчала

Слава давно известна своей прямотой — она не из тех, кто скрывает обиды или боится высказываться публично. Возможно, именно поэтому её заявление вызвало широкий резонанс. Артистка не просто пожаловалась, но и подчеркнула, что ожидала честного сотрудничества.

Некоторые поклонники считают, что певица поступила правильно, открыто рассказав о ситуации. Другие уверены, что такие вопросы стоит решать за кулисами — особенно когда речь идёт о человеке столь влиятельном, как Михаил Гуцериев.

Тем не менее Слава явно не собирается замалчивать проблему и продолжает работать над новыми проектами.

Что стоит за словами Кушанашвили

Несмотря на резкость, в словах Отара можно услышать и долю цинизма, и опыт. Он как будто намекает: шоу-бизнес — не место для иллюзий. В нём правят деньги и интерес, а не дружеские чувства или обещания. Его манера подачи — острая, но в основе критики лежит мысль о необходимости реализма.

Кушанашвили давно известен как человек, не боящийся говорить то, о чём другие предпочитают молчать. Для него сарказм — форма защиты, а для зрителей — повод задуматься, как действительно устроена музыкальная индустрия.

Творческий тупик или новый этап

История с несостоявшимся клипом может стать для Славы не концом, а толчком к изменениям. Сейчас, когда артисты всё чаще становятся независимыми — благодаря социальным сетям, цифровым платформам и краудфандингу, — зависимость от продюсеров постепенно уменьшается.

Певица могла бы самостоятельно запустить съёмки в упрощённом формате: снять клип на собственных условиях, без дорогих декораций и масштабных продакшнов. Для зрителей часто важнее эмоциональная подача, чем роскошная картинка.

Кроме того, внимание, привлечённое к конфликту, уже сыграло свою роль — публика вновь заговорила о Славе и о песне, которая, возможно, без этой истории прошла бы незамеченной.