Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву

Шоу-бизнес

Публичные заявления часто становятся зеркалом человеческих эмоций, особенно когда речь заходит о громких разводах и переменах в жизни известных людей. На этот раз внимание привлекла бывшая супруга Дмитрия Диброва, чьи новые образы и поведение вызвали бурное обсуждение. Одним из тех, кто не смог остаться в стороне, стал журналист и шоумен Отар Кушанашвили, известный своими резкими и эмоциональными суждениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

"Напрочь исчезло из ростовской девушки обаяние. Напрочь. Как за несколько месяцев, даже за год, красивая ростовская девушка превратилась вот в это? Как?" — эмоционально высказался Отар Кушанашвили в YouTube-шоу "Каково?!".

Оценка внешности и внутреннего света

По словам Кушанашвили, привлекательность женщины не ограничивается её внешностью. Он подчеркнул, что настоящее очарование рождается из внутреннего состояния, из мягкости и света, которые невозможно подделать.

"Когда у девушки недоброе лицо, красота отходит на второй план и вообще испаряется. Как только ты начинаешь умничать с таким лицом, всё проходит", — сказал Кушанашвили.

Журналист отметил, что реакция общества на Полину Диброву обусловлена не её разводом, а тем, как она себя ведёт после него. По мнению телеведущего, публика не осуждает факт расставания, но настороженно воспринимает попытки Полины оправдать свои шаги, демонстрируя раздражение и холодность.

Новый образ после развода

После разрыва с 66-летним Дмитрием Дибровым 36-летняя Полина заметно изменила образ жизни. Её социальные сети наполнились новыми фотографиями, яркими образами, смелыми нарядами и частыми появлениями на светских мероприятиях. Подписчики обратили внимание, что стиль Полины стал более откровенным, чем раньше, а кадры с мероприятий — более эмоциональными и дерзкими.

Эти перемены вызвали неоднозначную реакцию: одни поддержали стремление женщины к свободе и самоопределению, другие — увидели в этом попытку доказать что-то окружающим. Однако вне зависимости от мнений очевидно одно: Полина активно выстраивает собственный публичный образ, стараясь дистанцироваться от статуса "жены известного телеведущего".