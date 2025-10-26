Джоли и Питт неожиданно выбирают Лондон: почему бывшие супруги могут стать соседями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анджелина Джоли и Брэд Питт независимо друг от друга планируют переезд в Лондон. Решение последовало после многолетнего бракоразводного процесса, который завершился урегулированием вопросов опеки над детьми.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Питт организует лондонский офис своей продюсерской компании Plan B, расширяя международное присутствие. Джоли же намерена перебраться в британскую столицу после совершеннолетия близнецов Нокса и Вивьен в июле 2026 года.

По данным инсайдеров, актриса долго ждала этого момента, но теперь может пересмотреть решение.

«Последнее, чего бы ей хотелось, это столкнуться с Брэдом. Здесь всё еще много боли», — пояснил источник RadarOnline.

Напряжённость усугубляется серьёзными отношениями Питта с Инес де Рамон, которая также может обосноваться в Лондоне.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
