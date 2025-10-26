История любви Анны Пересильд и Вани Дмитриенко: как музыкант добился внимания юной звезды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Анна Пересильд впервые подробно рассказала о развитии отношений с музыкантом Ваней Дмитриенко. 16-летняя дочь Юлии Пересильд описала, как 20-летний исполнитель несколько месяцев пытался завоевать её внимание через творческие предложения.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Сначала Дмитриенко предлагал совместные проекты через директора актрисы, но она отклоняла инициативы.

"Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую", — призналась Пересильд в интервью МУЗ-ТВ.

Решающим стало предложение снять клип на песню "Цветаева", где музыкант видел только её.

На съёмках Дмитриенко проявил необычную заботу, выполнив ранним утром странную просьбу актрисы.

"Я попросила арбуз. Тогда было семь утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело и где-то достал тайский арбуз", — вспомнила Анна.

Музыкант подтвердил, что такие глубокие чувства испытывает впервые. По его словам, от возлюбленной исходит большая поддержка, которой раньше он не испытывал от партнёра.

Пара надеется, что их отношения будут развиваться вместе с творчеством.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
