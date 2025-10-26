Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистая кухня не гарант спасения: вот где на самом деле размножаются тараканы
Земля остыла из-за двойного удара: учёные раскрыли тайну похолодания XV века
Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет
Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт

Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар

2:51
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова оказалась в неприятной ситуации. Её аккаунт в соцсетях подвергся повторной хакерской атаке. Всего пару дней назад артистка радовалась возвращению страницы с 25 миллионами подписчиков, но счастье оказалось недолгим.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

"Меня опять взломали", — предупредила Ольга Бузова.

По словам артистки, она не успела поделиться подробностями, однако записала короткое видео, сидя в самолёте, где не смогла сдержать эмоций.

"Я надеюсь, что я успею это записать. Я больше не могу, у меня просто истерика", — сказала Ольга сквозь слёзы.

Первая атака: что произошло

Первый взлом страницы Бузовой произошёл 21 октября. Тогда певица заранее предупредила подписчиков, что её блог может быть скомпрометирован. Она настоятельно просила не переводить деньги, если появятся подозрительные сообщения от её имени.

Несмотря на меры предосторожности, злоумышленники опубликовали от имени телеведущей шокирующие посты, чем вызвали панику среди поклонников. Потеря доступа к аккаунту, где за годы накопились личные публикации, сторис и рекламные контракты, стала для артистки серьёзным стрессом.

24 октября ей удалось вернуть контроль над страницей. Радость возвращения сопровождалась благодарственными постами в адрес технической поддержки и фразой "моя жизнь вернулась".

Второй взлом: повторение кошмара

Однако уже спустя несколько дней ситуация повторилась. Новая атака произошла, когда певица находилась в пути. Судя по реакции артистки, для неё это стало настоящим ударом — ведь второй взлом поставил под угрозу не только репутацию, но и многолетний труд.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что даже популярные личности с крупной аудиторией не застрахованы от хакерских атак. Особенно уязвимыми оказываются страницы, к которым привязаны бизнес-аккаунты и рекламные контракты.

Почему звёздные аккаунты становятся мишенью

Популярные блогеры и артисты обладают не только аудиторией, но и прямым влиянием на потребителей. Поэтому хакеры часто используют взломанные страницы для распространения мошеннических ссылок, фейковых акций и даже для получения выкупа.

Согласно исследованиям, каждый третий случай взлома в соцсетях связан с фишингом — поддельными письмами от имени поддержки, где просят ввести логин и пароль.

Часто знаменитости теряют доступ к аккаунтам после того, как нажимают на ссылки в рекламных предложениях или поддельных запросах на сотрудничество.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Последние материалы
Шутка от президента: Путин оригинально поздравил Михалкова с юбилеем
Обычный жест превратился в команду: как закон изменил систему сигналов ГАИ
Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар
Только молоко и немного терпения: сыр, который не стыдно подать к вину
Не каждая морковь доживает до весны: эти сорта — чемпионы по выносливости
Плавучий аэродром для чаек и символ утраченного мира: куда исчезла стеллерова корова
Индия ставит вопрос ребром: почему Германия освобождена от нефтяных санкций, а она — нет
Гранатовый сок бьёт по организму незаметно: кому нельзя пить даже натуральный продукт
Дикая природа в черте города: где в Москве можно встретить лося и остаться на ночь в глемпинге
Джоли и Питт неожиданно выбирают Лондон: почему бывшие супруги могут стать соседями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.