Счастье было недолгим: после возвращения аккаунта Бузову настиг новый удар

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова оказалась в неприятной ситуации. Её аккаунт в соцсетях подвергся повторной хакерской атаке. Всего пару дней назад артистка радовалась возвращению страницы с 25 миллионами подписчиков, но счастье оказалось недолгим.

"Меня опять взломали", — предупредила Ольга Бузова.

По словам артистки, она не успела поделиться подробностями, однако записала короткое видео, сидя в самолёте, где не смогла сдержать эмоций.

"Я надеюсь, что я успею это записать. Я больше не могу, у меня просто истерика", — сказала Ольга сквозь слёзы.

Первая атака: что произошло

Первый взлом страницы Бузовой произошёл 21 октября. Тогда певица заранее предупредила подписчиков, что её блог может быть скомпрометирован. Она настоятельно просила не переводить деньги, если появятся подозрительные сообщения от её имени.

Несмотря на меры предосторожности, злоумышленники опубликовали от имени телеведущей шокирующие посты, чем вызвали панику среди поклонников. Потеря доступа к аккаунту, где за годы накопились личные публикации, сторис и рекламные контракты, стала для артистки серьёзным стрессом.

24 октября ей удалось вернуть контроль над страницей. Радость возвращения сопровождалась благодарственными постами в адрес технической поддержки и фразой "моя жизнь вернулась".

Второй взлом: повторение кошмара

Однако уже спустя несколько дней ситуация повторилась. Новая атака произошла, когда певица находилась в пути. Судя по реакции артистки, для неё это стало настоящим ударом — ведь второй взлом поставил под угрозу не только репутацию, но и многолетний труд.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что даже популярные личности с крупной аудиторией не застрахованы от хакерских атак. Особенно уязвимыми оказываются страницы, к которым привязаны бизнес-аккаунты и рекламные контракты.

Почему звёздные аккаунты становятся мишенью

Популярные блогеры и артисты обладают не только аудиторией, но и прямым влиянием на потребителей. Поэтому хакеры часто используют взломанные страницы для распространения мошеннических ссылок, фейковых акций и даже для получения выкупа.

Согласно исследованиям, каждый третий случай взлома в соцсетях связан с фишингом — поддельными письмами от имени поддержки, где просят ввести логин и пароль.

Часто знаменитости теряют доступ к аккаунтам после того, как нажимают на ссылки в рекламных предложениях или поддельных запросах на сотрудничество.