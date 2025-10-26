Собчак оформляет ВНЖ в Испании для себя и сына: что ждёт Богомолова

Ксения Собчак начала процесс получения вида на жительство в Испании для себя и своего сына Платона. При этом муж телеведущей Константин Богомолов в эти планы не входит.

Анонимный источник из окружения Собчак пояснил ситуацию для Telegram-канала "Свита короля".

"А зачем он там ей нужен? Тут он хотя бы театром занимается, а там будет сидеть и ворчать", — приводят авторы слова знакомого журналистки.

По его словам, у Богомолова также не сложились отношения с восьмилетним Платоном. Ребёнок родился от предыдущего брака Собчак с актёром Максимом Виторганом.

В настоящее время Собчак имеет возможность свободного перемещения по Европе. Она обладает пятилетней шенгенской визой от Франции и гражданством Израиля, что значительно упрощает путешествия по миру.