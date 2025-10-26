Строгий цифровой запрет Киры Найтли: почему актриса скрывает дочерей от соцсетей

Кира Найтли ввела строгий запрет на использование социальных сетей и гаджетов без контроля для своих дочерей. Актриса объяснила это решение в интервью BBC Radio 4, сославшись на необходимость защиты детей от небезопасного цифрового пространства.
Звезда воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Эдди и 6-летнюю Делайлу — и отмечает, что их домашние правила полностью исключают соцсети.
"В нашем доме соцсети полностью запрещены, а дети могут пользоваться устройствами только под присмотром родителей", — заявила Найтли.
По её словам, школа поддерживает этот подход, поскольку большинство одноклассников её детей также ограничены в доступе к интернету.
Свою позицию актриса связывает с личным опытом столкновения с агрессивным вниманием прессы в нулевые годы. Ранее в интервью The Times она рассказывала о навязчивости папарацци, которые провоцировали опасные ситуации ради сенсационных кадров.
Найтли разработала стратегию минимизации внимания, включая ношение одинаковой одежды, чтобы снизить интерес к своей персоне. Этот опыт сформировал её трепетное отношение к приватности и желание оградить детей от цифровых угроз.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.