Строгий цифровой запрет Киры Найтли: почему актриса скрывает дочерей от соцсетей

Шоу-бизнес

Кира Найтли ввела строгий запрет на использование социальных сетей и гаджетов без контроля для своих дочерей. Актриса объяснила это решение в интервью BBC Radio 4, сославшись на необходимость защиты детей от небезопасного цифрового пространства.

Кира Найтли
Фото: commons.wikimedia.org by The Standard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кира Найтли

Звезда воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Эдди и 6-летнюю Делайлу — и отмечает, что их домашние правила полностью исключают соцсети.

"В нашем доме соцсети полностью запрещены, а дети могут пользоваться устройствами только под присмотром родителей", — заявила Найтли.

По её словам, школа поддерживает этот подход, поскольку большинство одноклассников её детей также ограничены в доступе к интернету.

Свою позицию актриса связывает с личным опытом столкновения с агрессивным вниманием прессы в нулевые годы. Ранее в интервью The Times она рассказывала о навязчивости папарацци, которые провоцировали опасные ситуации ради сенсационных кадров.

Найтли разработала стратегию минимизации внимания, включая ношение одинаковой одежды, чтобы снизить интерес к своей персоне. Этот опыт сформировал её трепетное отношение к приватности и желание оградить детей от цифровых угроз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
