Развод не стал финалом: Анита Цой решила переписать личную жизнь Дмитрия Диброва

Шоу-бизнес

Развод Дмитрия Диброва стал одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике этого года. Телеведущий, долгие годы считавшийся символом стабильного брака и харизмы, теперь снова один. Но, как признаются близкие друзья, одиночество ему не к лицу — и они готовы помочь в поиске новой любви. Одной из первых руку помощи протянула певица Анита Цой.

Анита Цой
Фото: commons.wikimedia.org by Нина Конькова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анита Цой

"На меня возложена серьёзная ответственность, это без шуток, обязанность познакомить его с кореянкой, которая полюбит Диму Диброва и создаст ему уют", — заявила Анита Цой в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Забота вместо страсти

После развода, по словам артистки, телеведущий нуждается не в бурных романах, а в домашнем тепле и спокойствии. Цой убеждена, что Диброву пора обратить внимание на женщин старшего возраста, которые умеют ценить заботу и понимают, что главное в отношениях — не страсть, а поддержка.

"Уже секс не стоит на первом месте, ему нужна настоящая забота, а это может дать только женщина повзрослее. Мы все переживаем очень за Диму, потому что, конечно, он остался вот такой у разбитого корыта", — добавила Анита.

Певица не скрывает, что видит в телеведущем человека, которому важно окружение, комфорт и внимание. По её мнению, зрелые отношения помогут Дмитрию вернуть душевное равновесие и почувствовать уверенность.

Молодые и красивые

Однако сам Дибров, кажется, не спешит следовать советам подруги. После развода телеведущего не раз видели в компании молодых девушек — энергичных, творческих, заметно моложе его последней супруги Полины. Одним из таких вечеров стало недавнее закрытое мероприятие, где Дибров появился с 27-летней певицей и педагогом по вокалу Анастасией Лущик.

Пара привлекла внимание гостей — после короткой беседы телеведущий пригласил девушку на танец, и они вскоре оказались в центре зала. Позже выяснилось, что Анастасия преподаёт в академии Игоря Матвиенко и давно знакома с Дибровым. Музыкант, по слухам, свёл их во время работы над новым музыкальным проектом Дмитрия, связанным с сёстрами Катей и Волгой Король.

Журналисты заметили, что их знакомство не ограничивается профессиональной сферой: на одной из премьер видели телефон Диброва с открытой перепиской под подписью "Настасья от Игоря Матвиенко".

Брак, который стал историей

О своём разводе с Полиной Дмитрий предпочитает говорить сдержанно. Эта тема для него болезненная, и, как телеведущий сам признаётся, он не видит смысла устраивать публичные разбирательства.

"Меня постоянно спрашивают, мол, чего ты молчишь, не участвуешь? Мы с адвокатом обсудили, а надо ль? Я, может быть, и изобличил бы всё из соображений самовлюблённости… Но, скажите, ведь папаши могут быть изъяты из жизни ребёнка, а мать — нет! Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей?" — рассуждал Дмитрий Дибров.

Для многих поклонников такая позиция стала знаком внутренней зрелости: он предпочёл сохранить уважение к бывшей жене, несмотря на личные обиды.

Новая глава

Друзья телеведущего уверены, что у Диброва впереди новый этап жизни. По словам Аниты Цой, она не оставит попыток познакомить друга с "правильной женщиной" и убеждена, что он заслуживает семейного уюта.

"Я должна его переубедить, если он захочет такую молодую девушку. Он сегодня не ковбой или герой-любовник, он сегодня породистый, всеми уважаемый муж. Человек, который заслужил максимум за собой ухода и уважения к себе", — подчеркнула Цой.

Эти слова звучат как манифест заботы и дружбы. Анита не просто делится мнением — она действительно переживает за близкого человека, для которого домашний комфорт и эмоциональная поддержка важнее внешнего блеска.

Один, но не одинок

Несмотря на то что развод обычно становится испытанием, Дмитрий не выглядит потерянным. В интервью он не раз признавался, что быт его налажен, а большую часть обязанностей выполняет персонал.

В последние месяцы Дмитрий заметно изменился внешне — похудел на 20 килограммов и стал выглядеть бодрее. По словам самого Диброва, он старается больше готовить сам, соблюдать режим и не есть после шести.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
