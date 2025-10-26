Не только лицо, но и доверие: косметолог раскрыла свою правду о конфликте с Верой Сотниковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Вера Сотникова рассказала, что стала жертвой неудачной процедуры красоты, потратив на неё 70 тысяч рублей и в итоге заклеивая пластырем дыру на подбородке. История вызвала бурную реакцию в соцсетях и переросла в конфликт с косметологом, который теперь собирается подать в суд за клевету.

Вера Сотникова
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Сотникова

История, начавшаяся с бартера

По словам артистки, изначально речь шла о сотрудничестве по бартеру: Сотникова должна была упомянуть клинику в положительном отзыве. Но после процедуры ей выставили счёт, а результат оказался далёк от обещаний. Лицо актрисы покрылось гематомами, а нити, по её словам, "сползли" вниз, деформировав контур подбородка. Исправление последствий стоило почти миллион рублей и проводилось уже в другой клинике.

Версия косметолога

Косметолог Зухра Амин заявила, что манипуляции были безопасными, а эффект — краткосрочным. По её словам, Сотникова хотела "омолодиться быстро", но у неё не было времени на полноценный курс процедур. Врач предупредила, что для выраженного результата актрисе потребуется пластическая операция, однако та настояла именно на нитевом лифтинге. Кроме того, Сотникова, как оказалось, заняла у неё 1,5 миллиона рублей, чтобы построить дом.

"Придумала вот эту всю историю с медицинской составляющей. Часть вернула, 600 тысяч. Потом решила, что достаточно. Заблокировала меня, перешла на фамильярность, сказала: "Отстань". И ушла в игнор", — заявила Зухра Амин в шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

После судебного решения в пользу косметолога актриса опубликовала пост с обвинениями в неудачной процедуре. Врач считает, что публикация была актом мести.

Нитевой лифтинг: что это и почему возникают осложнения

Нитевой лифтинг — популярная альтернатива пластической операции. Суть метода в том, что под кожу вводятся специальные нити, которые подтягивают ткани и стимулируют выработку коллагена. Однако, как отмечают дерматологи, при неправильной технике возможны серьёзные осложнения — асимметрия, воспаление, образование фиброзов и даже разрывы кожи.

Чтобы избежать подобных проблем, важно выбирать сертифицированные клиники и проверенных специалистов. Любая манипуляция должна начинаться с консультации и медицинского обследования, особенно если у пациента есть хронические заболевания или склонность к образованию рубцов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
