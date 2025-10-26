Она пыталась уйти, но судьба решила иначе: как началась история любви Сенчуковой и Рыбина

Певица Наталья Сенчукова в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказала историю любви, выдержавшую испытание временем. Её откровения о браке с лидером группы "Дюна" Виктором Рыбиным напомнили зрителям, что за прочными отношениями часто стоит не только романтика, но и годы взаимного доверия, терпения и уважения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы и книги

Как всё начиналось

Их первая встреча произошла на концерте "Звуковой дорожки" в "Олимпийском" в 1990 году. Тогда Виктор Рыбин уже был женат и воспитывал дочь, а Наталья только начинала свой путь в шоу-бизнесе. Между артистами сразу возникло притяжение, но быть вместе они не могли — слишком много обстоятельств стояло на пути.

По словам Сенчуковой, их отношения развивались сложно. Она не раз пыталась уйти, чтобы не разрушать чужую семью, но любовь оказалась сильнее.

"Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днём. Мы быстро поняли, что это что-то серьёзное, а не просто увлечение. Он отдыхал со мной душой", — призналась жена Виктора Рыбина.

Испытание временем

Несмотря на все трудности, артисты смогли построить крепкую семью. С тех пор прошло более трёх десятилетий, и их союз до сих пор считается одним из самых стабильных в российском шоу-бизнесе.

Сенчукова рассказала, что за все годы совместной жизни они ни разу не задумывались о разводе. Научившись понимать друг друга без слов, пара избегает конфликтов и ссор. По её словам, именно уважение и готовность уступать помогают им сохранять гармонию.

"Витя всегда говорит, что он подкаблучник. Но это в лучшем смысле этого слова. Виктор меня старше. Он меня всё равно воспитывал, он меня воспитал. В музыкальном плане он был моим продюсером, то есть я всегда его слушалась. Но в семейной жизни если я что-то захочу, он не будет спорить, что этого не надо делать. Зачем?" — поделилась Наталья Сенчукова.

Секрет счастливого брака

Сам Виктор Рыбин считает, что секрет их долгого союза прост — доверие. По его словам, они оба умеют принимать решения самостоятельно, но почти всегда приходят к одному мнению. Это помогает им избегать споров и находить компромиссы в любых ситуациях.

"Доверие в поступках и принятии решений. У нас каждый может принять решение сам. Но почти всегда мы соглашаемся с ними. И все невзгоды мы преодолеваем вместе", — отметил Виктор Рыбин.

Совместная жизнь и работа

Помимо семьи, супругов связывает и творческое партнёрство. Виктор Рыбин стал продюсером Натальи, помогал ей в развитии сольной карьеры и всегда оставался главным советчиком. Пара часто выступает вместе, что, по признанию артистов, лишь укрепляет их отношения.

Их дуэт стал неотъемлемой частью отечественной эстрады 1990-х. Песни группы "Дюна" знала вся страна, а Наталья стала её ярким символом женственности и лёгкости. Со временем они превратились в пример гармоничного творческого и личного союза.