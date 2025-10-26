Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тостер не шутит — он жарит по-настоящему: из-за этих ошибок техника мстит хозяевам
Эти внедорожники не боятся ни колеи, ни брода: 10 зверей, созданных для настоящего оффроуда
Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня
История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии
Не спешите в аптеку: эти 9 фруктов заменят вам Омега-3 — вот список
Овощи-захватчики и цветы-обманщики: растения, которые способны превратить дачу в зону боевых действий
Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают
Между пальмами и пледами: направления, где зима теряет силу, а цены — высоту
Обои держатся мёртвой хваткой? Попробуйте этот раствор — и они сдадутся без боя

Ах ты собака: Меньшова раскрыла, как один жест Нагиева превратил её в героиню сплетен

3:39
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова объяснила, откуда взялись слухи о её романе с Дмитрием Нагиевым. В шоу "50 вопросов" актриса и телеведущая рассказала, что история, гуляющая по Сети уже не первый год, не имеет под собой никаких оснований. По её словам, вся ситуация была грамотно спланированной пиар-акцией, задуманной самим артистом.

Дмитрий Нагиев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Нагиев

Как всё началось

Несколько недель назад в соцсетях всплыло старое интервью Меньшовой с Нагиевым. В нём телеведущая брала у актёра интервью, и в какой-то момент он позволил себе лёгкий флирт. Пользователи мгновенно вспомнили, как когда-то пара появилась вместе на красной дорожке фестиваля "Кинотавр", взявшись под руки. Этот эпизод и стал топливом для слухов — якобы между ними тогда завязались романтические отношения.

Видео из старого интервью вновь стало вирусным, и публика принялась обсуждать "старую историю любви" с новой силой. Одни комментаторы были уверены, что симпатия между артистами действительно существовала, другие видели в этом постановку. Однако сама Меньшова расставила точки над "i".

"Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на "Кинотавр". И вот он меня видит у красной дорожки и говорит: "Пойдём вместе пройдёмся". Я даже охнуть не успела, не поняла, зачем, — а потом уже думаю: "Ах ты собака, всё ясно — теперь все напишут, что у нас роман", — рассказала Юлия Меньшова.

Сила медийных историй

Меньшова призналась, что в тот момент не воспринимала происходящее как продуманный ход. Однако с годами, получив опыт в телевидении и продюсировании, она поняла: такие ситуации часто создаются намеренно, чтобы привлечь внимание публики и СМИ. По её словам, Дмитрий Нагиев прекрасно понимал, что подобная "картинка" на красной дорожке моментально вызовет интерес журналистов.

Слухи о романах между звёздами — привычная часть шоу-бизнеса. Подобные истории часто помогают артистам оставаться в центре внимания, даже когда в их карьере нет громких премьер или проектов. В этом смысле Нагиев, по мнению Меньшовой, поступил профессионально — хотя сама она оказалась втянутой в игру без предупреждения.

Почему флирт стал вирусным

Причина, по которой старое видео вновь набрало популярность, кроется в особенностях современных соцсетей. Их алгоритмы часто "воскрешают" старые ролики, если они вызывают эмоциональную реакцию. Зрителей зацепила естественная химия между Нагиевым и Меньшовой — её смущение, его улыбка и лёгкий флирт создавали ощущение интимного момента.

Для зрителей это выглядело правдоподобно. Но в реальности, как подчеркнула Юлия, их общение было чисто профессиональным и не имело продолжения за кадром.

Эффект красной дорожки

Сцена на "Кинотавре" стала кульминацией этой истории. Появление Нагиева и Меньшовой под руку выглядело настолько убедительно, что журналисты тут же разразились заголовками о "новой паре". Фото попали во все таблоиды, а актрисе пришлось долго объяснять поклонникам, что они просто вместе прошли к залу.

Сама Меньшова вспоминает этот момент с улыбкой. По её словам, тогда она впервые осознала, как медиа умеют превращать обычную ситуацию в громкую сенсацию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Мир. Новости мира
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
Последние материалы
Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня
История в бокале: пиво, спящее 3000 лет, стало самым удивительным открытием археологии
Не спешите в аптеку: эти 9 фруктов заменят вам Омега-3 — вот список
Овощи-захватчики и цветы-обманщики: растения, которые способны превратить дачу в зону боевых действий
Нос молчит, а мир становится безвкусным: белки-предатели объясняют, почему запахи исчезают
Между пальмами и пледами: направления, где зима теряет силу, а цены — высоту
Ах ты собака: Меньшова раскрыла, как один жест Нагиева превратил её в героиню сплетен
Обои держатся мёртвой хваткой? Попробуйте этот раствор — и они сдадутся без боя
Турция меняет партнёров? Почему Голубой поток больше не нужен Eni?
Секрет японских огородов, который покорил Россию: дайкон делает чудеса с землёй
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.