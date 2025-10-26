Ах ты собака: Меньшова раскрыла, как один жест Нагиева превратил её в героиню сплетен

Юлия Меньшова объяснила, откуда взялись слухи о её романе с Дмитрием Нагиевым. В шоу "50 вопросов" актриса и телеведущая рассказала, что история, гуляющая по Сети уже не первый год, не имеет под собой никаких оснований. По её словам, вся ситуация была грамотно спланированной пиар-акцией, задуманной самим артистом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Как всё началось

Несколько недель назад в соцсетях всплыло старое интервью Меньшовой с Нагиевым. В нём телеведущая брала у актёра интервью, и в какой-то момент он позволил себе лёгкий флирт. Пользователи мгновенно вспомнили, как когда-то пара появилась вместе на красной дорожке фестиваля "Кинотавр", взявшись под руки. Этот эпизод и стал топливом для слухов — якобы между ними тогда завязались романтические отношения.

Видео из старого интервью вновь стало вирусным, и публика принялась обсуждать "старую историю любви" с новой силой. Одни комментаторы были уверены, что симпатия между артистами действительно существовала, другие видели в этом постановку. Однако сама Меньшова расставила точки над "i".

"Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на "Кинотавр". И вот он меня видит у красной дорожки и говорит: "Пойдём вместе пройдёмся". Я даже охнуть не успела, не поняла, зачем, — а потом уже думаю: "Ах ты собака, всё ясно — теперь все напишут, что у нас роман", — рассказала Юлия Меньшова.

Сила медийных историй

Меньшова призналась, что в тот момент не воспринимала происходящее как продуманный ход. Однако с годами, получив опыт в телевидении и продюсировании, она поняла: такие ситуации часто создаются намеренно, чтобы привлечь внимание публики и СМИ. По её словам, Дмитрий Нагиев прекрасно понимал, что подобная "картинка" на красной дорожке моментально вызовет интерес журналистов.

Слухи о романах между звёздами — привычная часть шоу-бизнеса. Подобные истории часто помогают артистам оставаться в центре внимания, даже когда в их карьере нет громких премьер или проектов. В этом смысле Нагиев, по мнению Меньшовой, поступил профессионально — хотя сама она оказалась втянутой в игру без предупреждения.

Почему флирт стал вирусным

Причина, по которой старое видео вновь набрало популярность, кроется в особенностях современных соцсетей. Их алгоритмы часто "воскрешают" старые ролики, если они вызывают эмоциональную реакцию. Зрителей зацепила естественная химия между Нагиевым и Меньшовой — её смущение, его улыбка и лёгкий флирт создавали ощущение интимного момента.

Для зрителей это выглядело правдоподобно. Но в реальности, как подчеркнула Юлия, их общение было чисто профессиональным и не имело продолжения за кадром.

Эффект красной дорожки

Сцена на "Кинотавре" стала кульминацией этой истории. Появление Нагиева и Меньшовой под руку выглядело настолько убедительно, что журналисты тут же разразились заголовками о "новой паре". Фото попали во все таблоиды, а актрисе пришлось долго объяснять поклонникам, что они просто вместе прошли к залу.

Сама Меньшова вспоминает этот момент с улыбкой. По её словам, тогда она впервые осознала, как медиа умеют превращать обычную ситуацию в громкую сенсацию.