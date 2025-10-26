Один куплет — и вся школа в шоке: Билан сделал вирусную звезду из учительницы физики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дима Билан неожиданно превратил учительницу физики из Красноярска в интернет-звезду. Всё началось 21 октября, когда артист выступал на своём концерте в городе. Во время исполнения хита "Ночной хулиган" певец спустился со сцены и направился в зал, где выбрал одну из зрительниц и устроил небольшой сюрприз прямо посреди номера. Он сел к ней на колени, обнял и спел несколько строчек, после чего продолжил выступление.

Публика встретила этот момент бурными аплодисментами, а видео вскоре оказалось в соцсетях. Ролик быстро набрал тысячи просмотров, и вскоре пользователи начали узнавать в счастливице знакомое лицо. Оказалось, что женщина, с которой Билан устроил импровизированное шоу, преподаёт физику в одной из красноярских школ.

Новость стремительно распространилась по мессенджерам: школьники делились переписками и скриншотами, обсуждая, что их преподавательница "попала в историю". Вскоре кадры заметил и сам артист. На своей странице он опубликовал снимок с комментариями удивлённых учеников и с привычной долей иронии сделал подпись.

"Я знаю, кого ставить в неловкое положение", — пошутил Дима Билан.

Фанаты отметили, что именно такие моменты создают живую атмосферу на его концертах — артист не боится импровизировать и легко взаимодействует с публикой. А для самой учительницы, как предполагают пользователи, этот вечер, вероятно, стал самым запоминающимся событием осени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
