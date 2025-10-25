Поклонники увидели странный знак: кажется, Самойлова и Джиган передумали разводиться

Оксана Самойлова и рэпер Джиган вновь оказались в центре внимания — на этот раз из-за слухов о возможном примирении. Всего несколько недель назад блогер официально подала на развод, а теперь супругов заметили вместе в Дубае. Видео их совместного появления мгновенно стало вирусным, породив волну обсуждений: не инсценировка ли это ради внимания к себе?

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Пара, которая всегда на виду

За 13 лет брака Самойлова и Джиган не раз попадали в заголовки. Их семейная жизнь, казалось, была идеальной: роскошные путешествия, четверо детей и коза, дом мечты и общая бизнес-империя, выстроенная на популярности в соцсетях. Но за этой картинкой не раз прятались кризисы, о которых поклонники узнавали постфактум.

Развод, на который подала Оксана в 2025 году, стал неожиданностью даже для самых внимательных подписчиков. В тот период блогер активно демонстрировала одиночество — снимала сторис из апартаментов в Москва-Сити, устраивала вечера с подругами и делала намёки на новую жизнь без супруга.

Однако появление пары в Дубае поставило под сомнение искренность заявлений о разрыве.

Видео, которое вызвало бурю

Короткий ролик, снятый случайными прохожими, показал, как Джиган в белой рубашке открывает дверь автомобиля, помогая выйти Самойловой. После этого супруги вместе направились в здание и скрылись за дверью.

"Джиган и Самойлова вместе", — подписали видео авторы.

Кадры мгновенно разошлись по соцсетям. Комментарии оказались диаметрально противоположными: одни радовались возможному воссоединению пары, другие — заподозрили пиар.

"Возможно, это не они, просто похожи", — предположили некоторые пользователи, оставляя место сомнениям.

Но большинство всё же уверено: супруги не только передумали разводиться, но и намеренно подогревают интерес публики.

Развод как способ остаться на волне?

Семейные скандалы в медийной среде давно стали инструментом продвижения. Публика любит драмы, и именно поэтому разводы и примирения звёзд часто оказываются на первых строчках новостей. В случае Джигана и Самойловой трудно не заметить, что каждый кризис в их отношениях сопровождался всплеском активности в соцсетях и ростом охватов.

Когда в 2020 году Джиган попал в заголовки из-за резонансных выходок после рождения четвёртого ребёнка, семейная пара тоже "расходилась", но спустя несколько месяцев снова появлялась вместе — уже с новыми проектами и рекламными контрактами.

Поэтому неудивительно, что публика вновь усомнилась: не очередной ли это сценарий, где личная жизнь используется как маркетинговый ход?