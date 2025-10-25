Все ждали продолжения, но он поставил точку: почему Шаман не появится на следующем Интервидении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Российский певец Шаман, прославившийся патриотическими композициями и мощной сценической энергетикой, больше не будет представлять страну на международном конкурсе "Интервидение". Об этом стало известно после заявления специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Новость вызвала бурное обсуждение — не только в музыкальной среде, но и среди поклонников артиста, для которых его выступление в Москве в 2025 году стало одним из самых ярких событий года.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

"Я не думаю, что ему захочется повторять тот же жест, который он сделал у нас", — отметил Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости.

Конкурс, который возвращает престиж

"Интервидение" — это музыкальный конкурс, изначально созданный как аналог "Евровидения" для стран Восточной Европы и СНГ. После многолетнего перерыва его проведение возобновили, чтобы дать площадку артистам, ориентированным на русскоязычную и евразийскую аудиторию. Первый обновлённый конкурс состоялся в 2025 году в Москве, где Россия выступила в роли принимающей стороны.

Главная идея — показать культурное разнообразие и продемонстрировать, что сцена постсоветского пространства может быть не менее яркой, чем европейская. Организаторы ставили целью объединить участников через музыку, подчеркнув при этом национальные традиции каждой страны.

Как Шаман удивил публику

Выступление Шамана стало центральным эпизодом московского "Интервидения". Артист, известный своими мощными вокальными партиями и патриотическими песнями, представил эмоциональный номер, который публика встретила с восторгом. Однако после исполнения композиции Дронов сделал то, чего никто не ожидал: отказался от дальнейшей борьбы за призовое место.

Этот шаг вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Многие зрители увидели в поступке артиста акт творческой независимости, другие — знак протеста против формальных рамок конкурсов. Победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук, но именно поступок Шамана стал главным предметом обсуждения.

Что сказал Швыдкой

Михаил Швыдкой подтвердил, что Россия намерена и дальше участвовать в "Интервидении", которое в 2026 году пройдёт в Саудовской Аравии. При этом он дал понять, что состав участников обновится.

"В следующем году от России будет выбран достойный участник", — заявил Швыдкой.

Фраза прозвучала как уверенность в продолжении проекта и как сигнал, что Шаман передаёт эстафету новым артистам. Для певца участие в конкурсе, по словам близких к нему источников, стало завершённой главой — символом личного жеста и творческого самовыражения.

Почему это важно для России

Решение Шамана отказаться от повторного участия можно рассматривать в более широком контексте — как отражение зрелости российской эстрады. Сегодня артисты всё чаще выбирают не соревновательные форматы, а авторские проекты, где важнее не место в рейтинге, а воздействие на публику.

Исторический контекст

"Интервидение" впервые появилось в 1977 году в Чехословакии как площадка для стран соцблока. В 1980-е его прекратили, но спустя десятилетия формат решили возродить. В новой версии он объединяет не только государства СНГ, но и страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Москва в 2025 году стала символом этого перезапуска, а выступление Шамана — отправной точкой новой главы.

Три интересных факта

  1. Первый конкурс "Интервидение" после перерыва посмотрели более 120 миллионов зрителей.

  2. Саудовская Аравия готовит сцену с элементами голографии и живого песка.

  3. Дык Фук, победитель 2025 года, получил приглашение записать совместный трек с российскими продюсерами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
