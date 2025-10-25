Когда психолог — стендапер: Вероника Степанова придумала новую работу для Собчак и Богомолова

Психолог Вероника Степанова в своём Telegram-канале вновь отметилась остроумным замечанием, на этот раз — в адрес Ксении Собчак и её супруга, театрального режиссёра Константина Богомолова. В свойственной ей саркастичной манере специалист предположила, что пара могла бы сделать внушительную карьеру на госслужбе.

Ксения Собчак

"Заслужили!" — написала Вероника Степанова.

По мнению автора поста, Богомолов мог бы занять кресло министра культуры России, а Собчак — стать директором Первого канала. При этом сама Степанова не уточнила, почему именно эти должности, по её мнению, идеально подошли бы для звёздного семейства.

Высказывание вызвало активное обсуждение в Сети. Одни подписчики восприняли ироничное предложение как шутку, другие — как меткую оценку амбиций супругов, которые уже давно не ограничиваются миром шоу-бизнеса.

Некоторые комментаторы напомнили, что и Ксения Собчак, и Константин Богомолов не раз становились фигурантами громких новостей — от политических высказываний до творческих экспериментов. Поэтому предположение о "возможном карьерном росте" выглядело как точечный укол по их репутации и имиджу.

Сама Вероника Степанова известна прямотой и готовностью обсуждать острые темы без дипломатии. Её посты нередко вызывают споры, но неизменно собирают большое количество просмотров. Возможно, именно благодаря такому сочетанию психологической наблюдательности и саркастичного юмора она и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых персон в русскоязычном сегменте интернета.