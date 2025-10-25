После танцевального скандала Егор Крид решил жить по-королевски: новые правила звезды

После недавнего скандала вокруг своего выступления Егор Крид решил пересмотреть расценки на концерты и требования к организаторам. Теперь артист оценивает выход на сцену в 12 миллионов рублей и требует условия "премиум-класса" буквально во всём.

Егор Крид

После танцевального шоу — новые правила

История с провокационным шоу Крида, на котором зрителей поразили дерзкие постановки и откровенные танцы, обернулась для артиста неожиданным пиаром. После конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, осудившей выступление, имя певца не сходило с новостных заголовков. В результате интерес к нему только вырос — а вместе с ним и цена на концерты.

Ранее Крид готов был выступать на новогодних корпоративах за 10 миллионов рублей, но теперь его гонорар увеличился до 12 миллионов. Как отмечают источники, именно ажиотаж вокруг имени артиста подтолкнул его команду поднять расценки.

"Сплошной люкс": каким стал новый райдер

Главное изменение — обновлённый райдер. Если раньше артист ограничивался комфортным транспортом и хорошим отелем, то теперь требует только люксовые условия.

По данным Telegram-канала Shot, Егор Крид передвигается исключительно на автомобилях Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux не старше трёх лет. Эти машины должны быть в идеальном состоянии и предоставлены в распоряжение артиста и его команды на весь период пребывания в городе.

В салоне необходимо наличие Bluetooth-колонки JBL и ортопедических подушек — певец, по словам организаторов, тщательно следит за комфортом во время передвижений. На концертных площадках также действуют жёсткие стандарты: отдельная гримёрка, профессиональный звук, повышенная охрана и безупречная логистика.

Только президентский люкс

В гостинице артист требует президентский номер в пятизвёздочном отеле. Обязательно — большая ванная комната, где должны быть исключительно шампуни и уходовые средства бренда самого Крида. У входа в номер — круглосуточная охрана, а к питанию артиста предъявлены особые требования: сбалансированное меню с учётом спортивной диеты и отсутствие фастфуда.

Организаторы, знакомые с требованиями артиста, признаются, что подобные условия не редкость для звёзд его уровня. Но в случае Крида всё оформлено "до последней мелочи": отдельные указания касаются температуры в номере, типа подушек, даже марки питьевой воды.

Реакция поклонников и индустрии

После публикаций о новом гонораре интернет разделился. Одни считают, что артист заслужил повышенные ставки: за последние годы Крид стал одним из самых востребованных исполнителей страны. Его концерты собирают полные залы, а клипы набирают миллионы просмотров.

Другие, напротив, видят в этом проявление "звёздной болезни". В соцсетях пользователи иронизируют, что после скандала с Екатериной Мизулиной певец решил "капитализировать хайп" и сделать из него бизнес.

Тем не менее в музыкальной индустрии решение Крида считают закономерным. По мнению продюсеров, повышение гонораров после шума в СМИ — обычная практика: резонанс увеличивает спрос, а значит, и цену. Многие артисты используют внимание публики как инструмент продвижения.

Скандал как катализатор популярности

История с Екатериной Мизулиной сыграла в пользу певца. После её критики Крид получил мощный всплеск интереса, а видео с его концерта стали вирусными. Многие фанаты встали на сторону артиста, заявив, что творчество не должно подвергаться цензуре.

Пиар-эксперты отмечают: подобные конфликты часто усиливают узнаваемость и повышают капитализацию бренда артиста. Так произошло и в этом случае. Крид, по сути, воспользовался моментом, превратив негативное обсуждение в дополнительную рекламу.

Интересные факты о райдерах звёзд

Некоторые западные артисты требуют не просто люксовые условия, а уникальные детали — например, певица Адель просит определённый сорт чая, который подают только в Лондоне. Мадонна всегда возит с собой личного шеф-повара и тренера по йоге. Российские исполнители чаще всего просят свежие цветы, увлажнители воздуха и натуральные продукты в гримёрке — особенно те, кто часто гастролирует.

Таким образом, новый райдер Крида вписывается в мировую практику, но с заметным уклоном в сторону личного бренда и премиального стиля.