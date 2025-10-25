Хотела всего, но не могла ничего: как Саша Савельева прошла через послеродовую депрессию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Саша Савельева — бывшая солистка группы "Фабрика" — впервые откровенно рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына и с какими трудностями она столкнулась в этот период. В подкасте "Ничё Святого" артистка поделилась, что послеродовая депрессия стала для неё неожиданным испытанием: внешне она старалась держаться, но внутри чувствовала пустоту и полное истощение.

Саша Савельева
Фото: mon.tatarstan.ru by Министерство образования и науки Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Саша Савельева

"У меня была послеродовая депрессия, но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала", — призналась Саша.

Артистка вспоминает, что ей оказалось сложно принять своё новое состояние и роль. Она привыкла быть активной, энергичной, всё успевать, а теперь все силы уходили на ребёнка. "Мне нужно побыть только мамой" — эта мысль стала для певицы непростой.

Потеря опоры и путь к восстановлению

Поначалу Саша пыталась справиться самостоятельно. Ей казалось, что всё под контролем: ребёнок окружён заботой, семья рядом, но внутри что-то не складывалось. Постепенно она поняла, что ресурса не хватает даже на элементарные вещи — выспаться, поесть, выйти на прогулку. Тогда Савельева решилась обратиться за профессиональной помощью.

"Сначала мне прописали лекарства, которые действительно помогли, но главным шагом стала именно терапия. За время лечения я прошла через множество методов: психоанализ, схема-терапию, экотерапию, терапию принятия ответственности и клиническую психотерапию", — пояснила певица.

Терапия, по её словам, не только помогла вернуть внутреннее равновесие, но и стала толчком к новым интересам. Сегодня артистка активно изучает психологию и делится своим опытом, не стесняясь говорить о ментальном здоровье. Саша Савельева не только продолжает творческую деятельность, но и открыто говорит о том, о чём раньше было не принято. Её история показывает, что признание проблемы — не слабость, а путь к силе и осознанности.

Что такое послеродовая депрессия

По данным Всемирной организации здравоохранения, с этим состоянием сталкивается каждая седьмая женщина. Основные признаки — апатия, усталость, тревожность, раздражительность, потеря интереса к жизни и к себе. В отличие от кратковременной "тоски после родов", депрессия может длиться месяцами и требует вмешательства специалиста.

Причины — не только гормональные изменения, но и психологическое давление: новая роль, страх ошибки, хронический недосып и дефицит поддержки.

Многие женщины стараются "держаться" ради ребёнка, но именно это часто усугубляет проблему. Врачи советуют не бояться просить помощи у близких и специалистов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
