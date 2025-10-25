Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей

Публикация о возможном разрыве Ляйсан Утяшевой и Павла Воли мгновенно вызвала бурю эмоций у поклонников пары. За годы совместной жизни эти двое успели стать одной из самых гармоничных и узнаваемых семей в российском шоу-бизнесе, поэтому любые слухи о проблемах в их отношениях воспринимаются особенно остро.

Семья под прицелом слухов

На фоне новостей о том, что супруги якобы больше не живут вместе, Ляйсан решила не оставлять ситуацию без комментариев. В личном блоге она подчеркнула, что причиной временного отсутствия мужа рядом стали вовсе не разногласия, а плотный гастрольный график Павла.

"Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома", — заявила телеведущая Ляйсан Утяшева.

По её словам, в их семье сохраняется взаимное уважение, поддержка и теплота. Воля действительно проводит много времени в разъездах, ведь его концерты проходят по всей стране, но пара ежедневно на связи.

Съёмки, путешествия и пауза для себя

В последние месяцы гимнастка активно занимается телевизионными проектами. Недавно она участвовала в съёмках нового сезона шоу "Выжить в Стамбуле".

"Мы только что вернулись из командировки, вот прекрасный был проект "Выжить в Стамбуле", очередной не похожий ни на что будет сезон. Скажу честно, интенсивные были съёмки, поэтому сейчас вот неделю взяла паузу и медленно-медленно уже возвращаюсь в ритм", — поделилась Ляйсан.

Звезда отметила, что после напряжённых съёмок ей важно восстановить силы, заняться спортом и уделить внимание детям. В своих соцсетях Утяшева часто говорит о том, как важно находить баланс между работой и личной жизнью.

История любви длиной в 13 лет

Ляйсан и Павел познакомились более десяти лет назад, когда оба находились на пике карьеры. Их союз стал примером того, как разные по характеру люди могут создать крепкую семью. Он — остроумный комик с характерным чувством юмора, она — утончённая спортсменка, привыкшая к дисциплине и внутреннему равновесию.

Сегодня пара воспитывает двоих детей: 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. Несмотря на плотные графики, супруги стараются проводить с ними как можно больше времени, путешествуют и участвуют в семейных мероприятиях.