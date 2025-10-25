Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В этот миф верили все фитнес-инструкторы: растяжка не делает то, о чём вы думали
Алмазный прорыв: Терекалмаз из КБР расширяет экспорт в Египет, Иран, Грузию
Заставить ребенка сесть за уроки проще: этот оттенок зеленого работает лучше любых уговоров
Каждый второй портит ножи, даже не подозревая: три вещи, которые нельзя делать при заточке
Революция в уходе за кожей подмышек: неожиданный способ для идеальной свежести
Машина без смартфона: американский автогигант объявил цифровую независимость
Мед вместо сахара, лето вместо витаминов: вот за что садоводы обожают желтую черешню
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов

Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей

2:40
Шоу-бизнес

Публикация о возможном разрыве Ляйсан Утяшевой и Павла Воли мгновенно вызвала бурю эмоций у поклонников пары. За годы совместной жизни эти двое успели стать одной из самых гармоничных и узнаваемых семей в российском шоу-бизнесе, поэтому любые слухи о проблемах в их отношениях воспринимаются особенно остро.

Ляйсан Утяшева
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Petsa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ляйсан Утяшева

Семья под прицелом слухов

На фоне новостей о том, что супруги якобы больше не живут вместе, Ляйсан решила не оставлять ситуацию без комментариев. В личном блоге она подчеркнула, что причиной временного отсутствия мужа рядом стали вовсе не разногласия, а плотный гастрольный график Павла.

"Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома", — заявила телеведущая Ляйсан Утяшева.

По её словам, в их семье сохраняется взаимное уважение, поддержка и теплота. Воля действительно проводит много времени в разъездах, ведь его концерты проходят по всей стране, но пара ежедневно на связи.

Съёмки, путешествия и пауза для себя

В последние месяцы гимнастка активно занимается телевизионными проектами. Недавно она участвовала в съёмках нового сезона шоу "Выжить в Стамбуле".

"Мы только что вернулись из командировки, вот прекрасный был проект "Выжить в Стамбуле", очередной не похожий ни на что будет сезон. Скажу честно, интенсивные были съёмки, поэтому сейчас вот неделю взяла паузу и медленно-медленно уже возвращаюсь в ритм", — поделилась Ляйсан.

Звезда отметила, что после напряжённых съёмок ей важно восстановить силы, заняться спортом и уделить внимание детям. В своих соцсетях Утяшева часто говорит о том, как важно находить баланс между работой и личной жизнью.

История любви длиной в 13 лет

Ляйсан и Павел познакомились более десяти лет назад, когда оба находились на пике карьеры. Их союз стал примером того, как разные по характеру люди могут создать крепкую семью. Он — остроумный комик с характерным чувством юмора, она — утончённая спортсменка, привыкшая к дисциплине и внутреннему равновесию.

Сегодня пара воспитывает двоих детей: 12-летнего Роберта и 10-летнюю Софию. Несмотря на плотные графики, супруги стараются проводить с ними как можно больше времени, путешествуют и участвуют в семейных мероприятиях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов
Вкус как из детства: готовим знаменитый сырный суп, который согреет в любую погоду
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Парфюм, который останется с вами на весь день: откройте секреты стойкости аромата
Выбрасываете золото в компост — вот как ваши отходы могут стать лучшим удобрением для почвы
Что скрывает бабл-чай: за громким вкусом скрывается нечто опасное
Банки ждёт удар? Набиуллина вынесла вердикт по налогу на сверхприбыль
Эти упражнения крадут женственность: как тренировки делают тело угловатым вместо изящного
После танцевального скандала Егор Крид решил жить по-королевски: новые правила звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.