Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До марта 2031-го — всё или ничего: почему затягивать с дачной амнистией опасно
Не тратьте деньги на осушители: этот доступный метод поможет вам избавиться от влаги
Уставшая, но стильная: макияж, который делает несовершенства главным украшением
Тренажёры, которые не ломаются и не жгут спину: вот почему на них переходят даже профи
Народные советы, из-за которых грядки становятся кладбищем: 9 мифов, которые ведут к гибели сада
Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках
Острый, но нежный: суп, который примирил чили с кокосом
Детские мармеладки ведут двойную игру: вкус притягивает, а состав разрушает здоровье
Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века

Тур под угрозой срыва: после концерта во Владивостоке с Лепсом случилось непредвиденное

2:29
Шоу-бизнес

Григорий Лепс оказался в центре внимания из-за внезапных проблем со здоровьем. После концерта во Владивостоке певец почувствовал себя настолько плохо, что был вынужден обратиться к врачам. Источники сообщают: артисту стало резко плохо уже после выступления, и его срочно подключили к капельнице. Гастроли и корпоративы приостановлены как минимум до конца октября, а под угрозой оказался весь осенний тур певца по России.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Состояние певца и реакция окружения

По данным Mash, Григорий Лепс после выступления 19 октября экстренно обратился к специалистам московской Боткинской больницы. Диагноз официально не раскрывается, но близкие артиста утверждают, что речь идёт о серьёзном пищевом отравлении. Источники из окружения музыканта утверждают, что состояние певца остаётся тяжёлым, поэтому концерт в Казани, намеченный на конец октября, также под вопросом.

Представители концертных площадок подтвердили отмену ближайших мероприятий, сославшись на плохое самочувствие исполнителя. По словам организаторов, билеты можно будет вернуть или использовать для переноса на новые даты.

Что известно о последнем концерте

Выступление Лепса во Владивостоке, как отмечают очевидцы, прошло скандально. Певец исполнил свои главные хиты — "Рюмку водки на столе", "Самый лучший день" и другие, однако слишком часто брал паузу и предоставлял петь зрителям, а также матерился, шатался и курил на сцене.

Сразу после возвращения в Москву певец почувствовал себя хуже. Его госпитализировали в закрытом режиме, и сейчас за состоянием музыканта следят врачи.

Репутация и отношение публики

Григорий Лепс остаётся одной из самых узнаваемых фигур в российской музыке. Его выступления всегда собирают полные залы, а харизма и мощный голос делают каждое шоу событием. Несмотря на то что публика помнит неоднозначные эпизоды на его концертах, певца не перестают любить.

Музыкальные критики считают, что именно эта "живая энергия" и непредсказуемость делают Лепса уникальным. После известий о госпитализации многие фанаты выразили поддержку певцу в соцсетях, желая скорейшего выздоровления.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей
Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме
70 миллионов лет спустя: яйцо, пережившее динозавров, может переписать историю Земли
Белый цвет — ловушка для малогабариток: лучшие цвета для стен, чтобы комната дышала
Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты
Крутящий момент против мощности: кто из них делает автомобиль живым, а кто просто шумит
Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые
Недооценённая сила чая: что добавить, чтобы напиток стал бронёй для иммунитета
Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин
Три штриха — и усталость исчезает: макияж, который оживляет даже после тяжёлой ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.