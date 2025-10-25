Тур под угрозой срыва: после концерта во Владивостоке с Лепсом случилось непредвиденное

Григорий Лепс оказался в центре внимания из-за внезапных проблем со здоровьем. После концерта во Владивостоке певец почувствовал себя настолько плохо, что был вынужден обратиться к врачам. Источники сообщают: артисту стало резко плохо уже после выступления, и его срочно подключили к капельнице. Гастроли и корпоративы приостановлены как минимум до конца октября, а под угрозой оказался весь осенний тур певца по России.

Состояние певца и реакция окружения

По данным Mash, Григорий Лепс после выступления 19 октября экстренно обратился к специалистам московской Боткинской больницы. Диагноз официально не раскрывается, но близкие артиста утверждают, что речь идёт о серьёзном пищевом отравлении. Источники из окружения музыканта утверждают, что состояние певца остаётся тяжёлым, поэтому концерт в Казани, намеченный на конец октября, также под вопросом.

Представители концертных площадок подтвердили отмену ближайших мероприятий, сославшись на плохое самочувствие исполнителя. По словам организаторов, билеты можно будет вернуть или использовать для переноса на новые даты.

Что известно о последнем концерте

Выступление Лепса во Владивостоке, как отмечают очевидцы, прошло скандально. Певец исполнил свои главные хиты — "Рюмку водки на столе", "Самый лучший день" и другие, однако слишком часто брал паузу и предоставлял петь зрителям, а также матерился, шатался и курил на сцене.

Сразу после возвращения в Москву певец почувствовал себя хуже. Его госпитализировали в закрытом режиме, и сейчас за состоянием музыканта следят врачи.

Репутация и отношение публики

Григорий Лепс остаётся одной из самых узнаваемых фигур в российской музыке. Его выступления всегда собирают полные залы, а харизма и мощный голос делают каждое шоу событием. Несмотря на то что публика помнит неоднозначные эпизоды на его концертах, певца не перестают любить.

Музыкальные критики считают, что именно эта "живая энергия" и непредсказуемость делают Лепса уникальным. После известий о госпитализации многие фанаты выразили поддержку певцу в соцсетях, желая скорейшего выздоровления.