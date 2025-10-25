Просила брать Ксюшу с собой: Волочкова вспомнила, как помогала Собчак в Москве — и пожалела

Между двумя известными блондинками — балериной Анастасией Волочковой и журналисткой Ксенией Собчак — уже больше двадцати лет царит напряжение. Их отношения, некогда дружеские, постепенно превратились в серию взаимных выпадов, колких высказываний и громких скандалов. Однако сама история их знакомства началась вовсе не с конфликтов, а с тёплых воспоминаний о молодости, когда обе делали первые шаги к славе.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Путь из Петербурга в Москву

В конце 1990-х Волочкова и Собчак покинули родной Петербург и переехали в Москву, где каждая надеялась построить карьеру — одна в балете, другая в журналистике и светской жизни. Тогда их связывали не только общие знакомые, но и дружеские отношения Анастасии с матерью Ксении — Людмилой Нарусовой.

"Я в 1998 году приехала в Москву, и Ксюша Собчак вместе со мной, мы обе питерские", — рассказала Волочкова "СтарХиту".

Балерина вспоминает, что именно Людмила Борисовна просила её выводить молодую Ксению "в свет", чтобы девушка быстрее адаптировалась в новой среде. По словам Анастасии, она с пониманием относилась к просьбе, хотя большую часть времени проводила в театре и на репетициях.

"Людмила Борисовна меня просила: "Настя, слушай, тебе же приходят какие-то приглашения, можешь и Ксюшу брать тоже? Она у меня такая тусовщица!" — добавила Волочкова.

Именно в то время девушки начали проводить время вместе, появляясь на столичных вечеринках и мероприятиях. Волочкова отмечает, что их компания была довольно тесной: рядом были Сулейман — её тогдашний возлюбленный, и другой молодой человек, близкий друг Ксении.

Холод между подругами

С годами отношения между знаменитостями стали меняться. Когда обе заняли прочные позиции в своих сферах — Анастасия на сцене, Ксения в медиа, общение постепенно сошло на нет. Однако в нулевых, когда Собчак стала ведущей громких ток-шоу, между ними началась настоящая вражда.

По словам Волочковой, Ксения нередко позволяла себе резкие высказывания и шуточные провокации. Балерина вспоминает, что однажды на мероприятии Собчак опрокинула на неё бокал напитка, а в телеэфирах не упускала возможности язвительно прокомментировать её жизнь и карьеру.

Ксения, в свою очередь, намекала, что причиной напряжения стало личное: якобы Волочкова отбила у неё возлюбленного, и с тех пор они так и не смогли наладить отношения.

Скандальное интервью 2019 года

Последний раз знаменитости близко пересекались в 2019 году, когда Ксения пригласила Анастасию в своё шоу. Этот выпуск стал одним из самых обсуждаемых интервью года.

Во время съёмок, по словам Волочковой, Собчак без разрешения зашла в её спальню, открыла тумбочки и продемонстрировала находку, которая вызвала бурю в интернете.

"Она поступила бесстыжим образом. Это выглядело некрасиво", — заявляла Волочкова.

Балерина тогда резко осудила поведение журналистки, назвав произошедшее нарушением личных границ. После эфира в соцсетях началась бурная дискуссия: одни поддержали Собчак за смелость и "репортажный азарт", другие сочли её действия некорректными.

После интервью — только холод

После выхода интервью отношения между женщинами окончательно испортились. Волочкова вспоминает, что позже разговаривала с членами съёмочной команды Ксении, и те жаловались на тяжёлую атмосферу на работе.

"Тогда они рассказали, что Ксюша не может даже их имён выучить за столько лет совместной работы. Она ни разу не спросила, как их дела, относится к ним как к животным", — утверждает балерина.

Она добавила, что ей стыдно за бывшую подругу и что Собчак всегда была провокаторшей, которой нравится подливать масла в огонь.

Судебные дела и старые обиды

Новый виток конфликта произошёл в 2024 году, когда трое сотрудников Собчак были осуждены за вымогательство. На фоне этой истории Волочкова вновь вспомнила былые обиды и назвала Ксению человеком, лишённым сострадания.

"Единственное, в чём я её вижу, это роль в моём шоу. Роль провокаторши, интриганки и крысы", — отметила Анастасия.

История без примирения

За прошедшие годы каждая из них пошла своим путём. Волочкова продолжает активно выступать и участвовать в телевизионных проектах, а Собчак строит карьеру журналиста и предпринимателя, оставаясь одной из самых обсуждаемых фигур российского медиапространства.

И хотя обе часто говорят, что не держат зла, их тёплые отношения, похоже, остаются в прошлом. Время от времени всплывают новые детали давних конфликтов, но примирения пока никто не ожидает.