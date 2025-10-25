Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы не замечаете усталость кожи вокруг глаз, а она уже требует внимания — действуйте
Мусорное ведро — тикающая бомба для здоровья вашей семьи, и пора принимать меры
Море стало камнем, а небо — предупреждением: Земля пересекла первую климатическую точку невозврата
Соберёте ведро даже без лопаты: ленивый способ вырастить горох на зависть соседям
Маленький язык общения: что питомец на самом деле хочет сказать своим прикосновением
Один стакан творит чудо с детскими зубами: как простая привычка снижает риск кариеса
Вместо купола — световой сигнал: как храм-маяк в Крыму стал символом моряков и путешественников
Пока не ходят поезда: найдено фото и история советской легенды с БАМа
Снег не спасёт — он добьёт: ошибки, из-за которых молодые деревья гибнут весной

Из сторис — в судебный зал: Викторию Боню могут ждать неприятные сюрпризы

4:20
Шоу-бизнес

Публичная ссора между Викторией Боней и семьёй 19-летней Авроры Кибы продолжает развиваться. После взаимных обвинений в соцсетях в конфликт вмешалась мать девушки, заявив, что готова подать встречный иск против телеведущей.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Начало истории

Поводом для скандала стало интервью Виктории Бони, в котором она рассказала о непростой судьбе семьи Кибы. Телеведущая отметила, что давно знакома с матерью девушки и помнит её по молодости. По словам Бони, у подруги тогда были финансовые трудности, из-за которых ей приходилось нелегко.

Эти слова быстро разошлись по интернету, вызвав резкую реакцию со стороны Авроры. Девушка публично обвинила Боню в том, что та, по её утверждению, зарабатывала в молодости сомнительным способом. После этого телеведущая пригрозила судом и заявила, что не намерена оставлять подобные высказывания без ответа.

Ответ матери

Теперь слово взяла мать Авроры — Татьяна. В беседе со "СтарХитом" она подтвердила, что действительно когда-то дружила с Викторией, но подчеркнула: их пути давно разошлись.

"Я работаю, занимаюсь бизнесом. У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал. Светская жизнь — не моя история", — рассказала она.

По словам женщины, ни ей, ни дочери никаких повесток из суда пока не приходило. Однако, если дело дойдёт до официального разбирательства, она намерена защищать себя и свою семью.

"Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности. Словом, если эта история выльется во что-то большее, мои юристы тоже будут действовать", — добавила она.

Почему конфликт вызвал резонанс

История мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Пользователи разделились: одни поддерживают Аврору и её мать, считая, что Виктория не имела права раскрывать чужие личные подробности. Другие уверены, что Боня, напротив, пострадала от резких высказываний девушки и теперь вынуждена защищать своё имя.

Конфликт оказался громким не только из-за скандальных формулировок, но и потому, что обе стороны — публичные личности. Боня давно известна в медиасреде, а Аврора Киба, которую поначалу знали исключительно как невесту Григория Лепса, теперь активно ведёт блог и участвует в различных телешоу. Поэтому любая реплика мгновенно становится достоянием публики.

Что может быть дальше

Юристы отмечают, что подобные дела о защите чести и достоинства — процесс непростой и длительный. Чтобы доказать клевету, нужно предоставить конкретные доказательства, а не только эмоциональные заявления. Однако публичные споры в интернете часто выходят за рамки права и превращаются в шоу, где правда и обида переплетаются.

Сама Виктория пока не комментирует слова Татьяны, но ранее уже заявляла, что готова отстаивать свою репутацию. Судебная тяжба, если она действительно состоится, может затянуться, а пока обе стороны активно обсуждают ситуацию с подписчиками.

Светская жизнь без фильтров

Этот конфликт показал, насколько тонка грань между личным и публичным. В эпоху соцсетей любая история, даже бытовая, способна превратиться в информационный повод. Для звёзд это особенно опасно: одно неосторожное слово может вызвать лавину комментариев и сплетен.

Семья Кибы, похоже, не стремится к продолжению конфликта. Татьяна подчёркивает, что предпочитает заниматься делами и заботой о близких, а не выяснять отношения в прессе. Виктория же, судя по её прежним заявлениям, готова защищать себя юридически.

Пока неизвестно, дойдёт ли спор до суда, но история уже стала напоминанием всем публичным персонам: даже старые дружеские связи, однажды оказавшись в центре внимания, могут обернуться громким скандалом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Мир. Новости мира
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Соберёте ведро даже без лопаты: ленивый способ вырастить горох на зависть соседям
Из сторис — в судебный зал: Викторию Боню могут ждать неприятные сюрпризы
Маленький язык общения: что питомец на самом деле хочет сказать своим прикосновением
Один стакан творит чудо с детскими зубами: как простая привычка снижает риск кариеса
Вместо купола — световой сигнал: как храм-маяк в Крыму стал символом моряков и путешественников
Пока не ходят поезда: найдено фото и история советской легенды с БАМа
Снег не спасёт — он добьёт: ошибки, из-за которых молодые деревья гибнут весной
Потерялись в океане денима — выберите идеальные джинсы для любого образа
Секрет гладкой шерсти скрыт не в шампуне: как забота изнутри меняет внешний вид питомца
Паштет, который тает во рту: секрет бархатной текстуры из простой куриной печени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.