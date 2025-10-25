Из сторис — в судебный зал: Викторию Боню могут ждать неприятные сюрпризы

4:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Публичная ссора между Викторией Боней и семьёй 19-летней Авроры Кибы продолжает развиваться. После взаимных обвинений в соцсетях в конфликт вмешалась мать девушки, заявив, что готова подать встречный иск против телеведущей.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Начало истории

Поводом для скандала стало интервью Виктории Бони, в котором она рассказала о непростой судьбе семьи Кибы. Телеведущая отметила, что давно знакома с матерью девушки и помнит её по молодости. По словам Бони, у подруги тогда были финансовые трудности, из-за которых ей приходилось нелегко.

Эти слова быстро разошлись по интернету, вызвав резкую реакцию со стороны Авроры. Девушка публично обвинила Боню в том, что та, по её утверждению, зарабатывала в молодости сомнительным способом. После этого телеведущая пригрозила судом и заявила, что не намерена оставлять подобные высказывания без ответа.

Ответ матери

Теперь слово взяла мать Авроры — Татьяна. В беседе со "СтарХитом" она подтвердила, что действительно когда-то дружила с Викторией, но подчеркнула: их пути давно разошлись.

"Я работаю, занимаюсь бизнесом. У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал. Светская жизнь — не моя история", — рассказала она.

По словам женщины, ни ей, ни дочери никаких повесток из суда пока не приходило. Однако, если дело дойдёт до официального разбирательства, она намерена защищать себя и свою семью.

"Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности. Словом, если эта история выльется во что-то большее, мои юристы тоже будут действовать", — добавила она.

Почему конфликт вызвал резонанс

История мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Пользователи разделились: одни поддерживают Аврору и её мать, считая, что Виктория не имела права раскрывать чужие личные подробности. Другие уверены, что Боня, напротив, пострадала от резких высказываний девушки и теперь вынуждена защищать своё имя.

Конфликт оказался громким не только из-за скандальных формулировок, но и потому, что обе стороны — публичные личности. Боня давно известна в медиасреде, а Аврора Киба, которую поначалу знали исключительно как невесту Григория Лепса, теперь активно ведёт блог и участвует в различных телешоу. Поэтому любая реплика мгновенно становится достоянием публики.

Что может быть дальше

Юристы отмечают, что подобные дела о защите чести и достоинства — процесс непростой и длительный. Чтобы доказать клевету, нужно предоставить конкретные доказательства, а не только эмоциональные заявления. Однако публичные споры в интернете часто выходят за рамки права и превращаются в шоу, где правда и обида переплетаются.

Сама Виктория пока не комментирует слова Татьяны, но ранее уже заявляла, что готова отстаивать свою репутацию. Судебная тяжба, если она действительно состоится, может затянуться, а пока обе стороны активно обсуждают ситуацию с подписчиками.

Светская жизнь без фильтров

Этот конфликт показал, насколько тонка грань между личным и публичным. В эпоху соцсетей любая история, даже бытовая, способна превратиться в информационный повод. Для звёзд это особенно опасно: одно неосторожное слово может вызвать лавину комментариев и сплетен.

Семья Кибы, похоже, не стремится к продолжению конфликта. Татьяна подчёркивает, что предпочитает заниматься делами и заботой о близких, а не выяснять отношения в прессе. Виктория же, судя по её прежним заявлениям, готова защищать себя юридически.

Пока неизвестно, дойдёт ли спор до суда, но история уже стала напоминанием всем публичным персонам: даже старые дружеские связи, однажды оказавшись в центре внимания, могут обернуться громким скандалом.