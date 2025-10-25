В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Первый за семь лет большой концерт Тимати за пределами России вызвал настоящий шквал эмоций. Рэпер объявил, что выступит в конце ноября в Астане, но вместо ожидаемого интереса к шоу началась бурная онлайн-дискуссия. Пользователи из Казахстана разделились на два лагеря: одни поддержали приезд артиста, другие призвали отменить концерты, обвинив его в чрезмерной "патриотичности".

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Волна недовольства в соцсетях

После анонса выступления под постами организаторов и самого музыканта появились сотни комментариев. Критики утверждали, что Тимати не подходит казахстанской аудитории, называя его "Z-певцом" и "поддерживающим российскую власть". Обсуждения быстро переросли в массовую кампанию против концерта.

Часть пользователей обратилась к властям и организаторам с просьбой отменить гастроли. По аналогии с летом, когда похожая история произошла с Полиной Гагариной, недовольные создали петицию. Тогда, напомним, концерты певицы действительно отменили под давлением общественности. На этот раз история развивалась стремительно, но сценарий оказался другим.

Реакция организаторов и позиция артиста

Организатор шоу в Астане публично выступил в защиту музыканта. В соцсетях он жёстко высказался о волне критики, заявив, что не намерен поддаваться давлению публики.

"Отменять нужно недоразвитых людей, пишущих такой бред", — написал он в своём аккаунте.

Вскоре пост исчез, но обсуждение не стихло. В некоторых казахстанских пабликах стали появляться призывы к бойкоту концертов, однако билеты продолжали раскупать.

Сам Тимати долго не реагировал на происходящее, но позже подтвердил, что выступления состоятся. Более того, к Астане добавился и второй город — Алматы. Таким образом, рэпер не просто не отменил гастроли, а расширил тур, продемонстрировав уверенность в своих слушателях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
