Тату снова вместе — и Москва замерла: что произошло на их первом концерте

Шоу-бизнес

После долгого перерыва легендарный дуэт "Тату" вновь вышел на сцену — и сделал это с размахом. По информации "СтарХита", первое выступление после официального воссоединения прошло в московском пространстве TAU и стало настоящим праздником для поклонников, которые помнят начало нулевых как эпоху, ознаменованную песнями группы.

Группа Тату
Фото: commons.wikimedia.org by User:NatureBoyMD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Группа Тату

Новая глава в истории дуэта

Путь Юлии Волковой и Лены Катиной был полон противоречий, но и триумфов. Их дуэт стал символом 2000-х, а песни "Я сошла с ума", "Нас не догонят" и "All About Us" звучали на всех радиостанциях мира. В 2003 году "Тату" представляли Россию на конкурсе "Евровидение", заняв третье место и навсегда вписав своё имя в историю отечественной поп-музыки.

После распада в 2011 году артистки несколько раз пытались объединиться, но лишь летом 2025-го официально объявили, что возвращаются к совместным концертам.

"Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверено и только вперёд", — написала в соцсетях Юлия Волкова.

Эта фраза стала символом их нового этапа — зрелого, осознанного, но по-прежнему наполненного драйвом и внутренним огнём.

Сцена, свет и море эмоций

Москва встретила певиц с восторгом: зал был переполнен, билеты разошлись задолго до концерта. Первой песней дуэт выбрал "Я сошла с ума" — хит, с которого началась их мировая слава. Исполнили его на английском языке, словно напоминая о тех временах, когда группа звучала на MTV и собирала стадионы в Европе и Азии.

В толпе — тысячи молодых людей, многие из которых родились уже после расцвета группы. Но для них "Тату" — это всё равно культ. Многие зрители пришли в школьных рубашках и коротких юбках, повторяя узнаваемый сценический образ певиц начала 2000-х.

Музыка дуэта, как оказалось, пережила эпоху клипов и кассет. Её ритмы и тексты снова звучат современно — и, судя по реакции зала, остаются актуальными.

Энергия, несмотря на травмы

Юлия Волкова буквально зажигала сцену — двигалась, общалась со зрителями, пела любимые поклонниками хиты. Лена Катина, хотя недавно перенесла перелом ноги и всего две недели назад избавилась от гипса, не осталась в стороне. Она стояла рядом с коллегой, улыбалась, подпевала.

Девушки постоянно демонстрировали взаимную поддержку — обнимались, брались за руки, шутили между песнями. Для тех, кто помнит сложные отношения между ними в прошлом, это стало трогательным моментом: кажется, они действительно оставили старые разногласия позади.

Воспоминания и настоящее

Концерт "Тату" в Москве стал больше, чем просто музыкальным событием. Это — встреча поколений. В зале были и те, кто в юности слушал диск "200 по встречной", и те, кто открыл для себя группу через соцсети.

С первых аккордов публика подхватила знакомые слова, зал пел и кричал каждую строчку. Особенно эмоционально встретили "Нас не догонят" — главный гимн дуэта и символ свободы целого поколения. Песня прозвучала без фонограммы, и это только усилило эффект: голоса Волковой и Катиной наполнили зал ностальгией и мощной энергией.

"Тату" и феномен вечной популярности

Критики и фанаты сходятся во мнении: возвращение "Тату" не просто всплеск интереса к нулевым. Это отражение культурного цикла — музыка, которая была частью детства и юности миллионов, снова становится актуальной.

Современные слушатели, выросшие на стриминговых платформах и TikTok, находят в песнях дуэта ту же эмоциональную силу, которая когда-то шокировала и притягивала. Образы двух девушек, бросающих вызов обществу, снова обретают значение — теперь как символ женской независимости и искренности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
