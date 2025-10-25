После развода Полина Диброва покидает страну — её маршрут вызвал бурю комментариев

Полина Диброва решила провести каникулы за границей. За последние месяцы она всё чаще появляется на светских мероприятиях и не скрывает, что переживает новый жизненный этап с радостью и открытостью.
После 16 лет брака Полина и Дмитрий Дибров официально расстались. Пара долгое время считалась одной из самых обсуждаемых в медийной среде: разница в возрасте, яркие высказывания телеведущего и активность Полины в социальных сетях делали их постоянными героями новостных лент.
Теперь, когда страсти вокруг развода поутихли, Полина всё чаще демонстрирует, что готова к переменам. Она активно занимается проектами своего клуба, выходит в свет, участвует в премьерах и светских вечерах. На одном из таких мероприятий Диброва появилась в одиночестве, без детей, но в отличном настроении.
После премьеры фильма она призналась, что снова получает удовольствие от жизни и позволяет себе больше свободы.
"Вчера — на премьере фильма. Завтра — в самолёте. Ура, каникулы! Мы отправляемся с ребятами в Африку! Мечта", — поделилась она своими планами в личном блоге.
Эта новость вызвала живой интерес среди подписчиков. Многие обрадовались за Полину, отметив, что путешествие с детьми станет для неё возможностью отдохнуть и перезагрузиться. Другие, напротив, выразили недоумение, зачем лететь в Африку с детьми, вспоминая стереотипы о жаре и экзотических болезнях.
Однако Полина не стала вступать в полемику. Судя по её публикациям, выбор направления был продуман заранее. Она часто рассказывает о важности семейного досуга и стремлении показывать детям разные культуры и природу других стран.
Африка, как отмечают турагентства, в последние годы действительно стала одним из самых востребованных направлений среди знаменитостей. Причины просты: тёплый климат, необычные пейзажи и возможность побывать вдали от привычной суеты.
За последнее время туда отправлялись многие представители шоу-бизнеса. Среди них — Татьяна Брухунова, которая также делилась кадрами из путешествия и восхищалась природой континента.
Такие поездки всё чаще становятся способом не просто отдохнуть, а сменить обстановку и пережить личные перемены. Африка даёт возможность побыть наедине с собой, увидеть другую культуру и испытать чувство свободы.
Для Полины это путешествие — не просто отпуск. После развода она явно стремится к внутренней гармонии и самостоятельности. Её подписчики отмечают, что в последнее время она выглядит уверенной и спокойной, а в её постах больше позитива и лёгкости.
Диброва подчёркивает, что не собирается замыкаться в себе, напротив — хочет развиваться, путешествовать и давать детям новые впечатления. Она считает, что перемены нужно воспринимать как шанс начать заново, а не как потерю.
В социальных сетях Полина часто делится кадрами с детьми, рассказывает о воспитании и семейных традициях. Её подход к жизни остаётся прежним — открытым и жизнеутверждающим. Даже после развода она не позволяет себе негативных высказываний в адрес бывшего мужа и старается выстраивать доброжелательные отношения ради сыновей.
Путешествие в Африку можно рассматривать как символический шаг: новое место, новые эмоции, новый этап. И судя по всему, Полина воспринимает всё происходящее именно так — как возможность перезагрузки и вдохновения.
