Власти Литвы решают судьбу Моргенштерна*: мэр Вильнюса требует жёстких мер

Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас направил официальное обращение в Министерство иностранных дел с просьбой запретить въезд в страну российскому рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом в РФ). Как пишет EADaily, об этом градоначальник сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моргенштерн*

По словам мэра, поводом для обращения стали высказывания артиста, которые, по его мнению, противоречат позиции Литвы по ключевым вопросам международной политики. Речь идёт о позиции музыканта по вопросу принадлежности Крыма и его публичных высказываниях о российском президенте Владимире Путине.

Заявление мэра и аргументы обращения

По словам Бенкунскаса, сам город Вильнюс не обладает юридическими полномочиями ограничивать въезд иностранных граждан или запрещать проведение концертов. Однако муниципальные власти, как подчеркнул он, вправе выражать свою позицию и обращаться в профильные ведомства для оценки возможных рисков.

"Поэтому я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна* в список нежелательных лиц", — отметил Бенкунскас.

Мэр также сообщил, что направил дополнительное обращение в Министерство внутренних дел с просьбой проверить деятельность организаторов концерта с точки зрения информационной безопасности Литвы. Он подчеркнул, что речь идёт не только о культурном мероприятии, но и о возможных рисках распространения идей, противоречащих государственной политике.

Концерт и контекст

Выступление Моргенштерна* в Вильнюсе запланировано на 29 ноября в рамках мирового тура. Это будет уже третья попытка организовать концерт в Литве с 2022 года. Ранее аналогичные мероприятия также вызывали общественные дискуссии и критику со стороны ряда литовских политиков и общественных деятелей.

Сам артист включён в перечень угроз национальной безопасности Украины, составленный Службой безопасности страны. В документе указано, что его деятельность может представлять "риск дестабилизации общественных настроений" и используется в целях "информационного влияния".

Реакция общественности и культурный фон

Новость о возможном запрете вызвала бурное обсуждение в литовских СМИ и социальных сетях. Часть пользователей поддержала позицию мэра, заявив, что подобные артисты не должны получать площадки для выступлений в странах ЕС. Другие же отметили, что такие меры могут восприниматься как ограничение свободы слова и творчества.

Вильнюс в последние годы активно развивает культурную политику, направленную на поддержку европейских ценностей и борьбу с дезинформацией. Музыкальные мероприятия, особенно с участием иностранных исполнителей, всё чаще становятся предметом обсуждения с точки зрения безопасности и политической лояльности.

В данном контексте обращение мэра стало частью общей тенденции, когда культурные события рассматриваются не только как элемент развлечения, но и как инструмент формирования общественных настроений.

Возможные последствия

Решение о включении Моргенштерна* в список нежелательных лиц принимает МИД Литвы совместно с другими профильными ведомствами. Если артист будет признан нежелательным, его въезд в страну станет невозможным, а запланированный концерт — отменённым.

Пока ведомство официально не комментировало запрос мэра. Организаторы концерта заявили, что продолжают подготовку мероприятия и не получали уведомлений о возможных ограничениях.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость для Европы: концерты исполнителей, высказывавших неоднозначные политические позиции, неоднократно отменялись в Германии, Польше и Чехии. В большинстве таких эпизодов решение принималось по соображениям национальной безопасности либо из-за общественного давления.

Литва и политика культурной избирательности

За последние годы Литва неоднократно вводила ограничения для российских артистов, которых власти страны сочли пропагандистами или носителями идей, противоречащих европейским принципам. Такие меры, как правило, сопровождаются заявлениями о защите информационного пространства и недопущении влияния внешней пропаганды.

В то же время власти страны подчёркивают, что речь идёт не о цензуре, а о защите национальных интересов. Подобный подход вызывает споры среди экспертов, но находит поддержку в правительственных структурах, ориентированных на усиление культурной и идеологической независимости.