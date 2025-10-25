Власти Литвы решают судьбу Моргенштерна*: мэр Вильнюса требует жёстких мер

Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас направил официальное обращение в Министерство иностранных дел с просьбой запретить въезд в страну российскому рэперу Моргенштерну* (признан иноагентом в РФ). Как пишет EADaily, об этом градоначальник сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети.
По словам мэра, поводом для обращения стали высказывания артиста, которые, по его мнению, противоречат позиции Литвы по ключевым вопросам международной политики. Речь идёт о позиции музыканта по вопросу принадлежности Крыма и его публичных высказываниях о российском президенте Владимире Путине.
По словам Бенкунскаса, сам город Вильнюс не обладает юридическими полномочиями ограничивать въезд иностранных граждан или запрещать проведение концертов. Однако муниципальные власти, как подчеркнул он, вправе выражать свою позицию и обращаться в профильные ведомства для оценки возможных рисков.
"Поэтому я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна* в список нежелательных лиц", — отметил Бенкунскас.
Мэр также сообщил, что направил дополнительное обращение в Министерство внутренних дел с просьбой проверить деятельность организаторов концерта с точки зрения информационной безопасности Литвы. Он подчеркнул, что речь идёт не только о культурном мероприятии, но и о возможных рисках распространения идей, противоречащих государственной политике.
Выступление Моргенштерна* в Вильнюсе запланировано на 29 ноября в рамках мирового тура. Это будет уже третья попытка организовать концерт в Литве с 2022 года. Ранее аналогичные мероприятия также вызывали общественные дискуссии и критику со стороны ряда литовских политиков и общественных деятелей.
Сам артист включён в перечень угроз национальной безопасности Украины, составленный Службой безопасности страны. В документе указано, что его деятельность может представлять "риск дестабилизации общественных настроений" и используется в целях "информационного влияния".
Новость о возможном запрете вызвала бурное обсуждение в литовских СМИ и социальных сетях. Часть пользователей поддержала позицию мэра, заявив, что подобные артисты не должны получать площадки для выступлений в странах ЕС. Другие же отметили, что такие меры могут восприниматься как ограничение свободы слова и творчества.
Вильнюс в последние годы активно развивает культурную политику, направленную на поддержку европейских ценностей и борьбу с дезинформацией. Музыкальные мероприятия, особенно с участием иностранных исполнителей, всё чаще становятся предметом обсуждения с точки зрения безопасности и политической лояльности.
В данном контексте обращение мэра стало частью общей тенденции, когда культурные события рассматриваются не только как элемент развлечения, но и как инструмент формирования общественных настроений.
Решение о включении Моргенштерна* в список нежелательных лиц принимает МИД Литвы совместно с другими профильными ведомствами. Если артист будет признан нежелательным, его въезд в страну станет невозможным, а запланированный концерт — отменённым.
Пока ведомство официально не комментировало запрос мэра. Организаторы концерта заявили, что продолжают подготовку мероприятия и не получали уведомлений о возможных ограничениях.
Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость для Европы: концерты исполнителей, высказывавших неоднозначные политические позиции, неоднократно отменялись в Германии, Польше и Чехии. В большинстве таких эпизодов решение принималось по соображениям национальной безопасности либо из-за общественного давления.
За последние годы Литва неоднократно вводила ограничения для российских артистов, которых власти страны сочли пропагандистами или носителями идей, противоречащих европейским принципам. Такие меры, как правило, сопровождаются заявлениями о защите информационного пространства и недопущении влияния внешней пропаганды.
В то же время власти страны подчёркивают, что речь идёт не о цензуре, а о защите национальных интересов. Подобный подход вызывает споры среди экспертов, но находит поддержку в правительственных структурах, ориентированных на усиление культурной и идеологической независимости.
