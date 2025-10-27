Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем посещении музея будущего в Дубае.
Звезда сериалы "Универ" погуляла с дочкой Машей по необычному музею, расположенному в ОАЭ.
Они осмотрели все экспозиции и даже успели создать свой собственный парфюм. Чтобы получить уникальную композицию, им пришлось пройти достаточно длинное анкетирование, которое заняло около 15 минут. В итоге они получили три варианта, из которых один действительно идеально подошёл для её дочки Машеньки. Анна призывает всех, кто встретит такой опыт, не упустить шанс и поучаствовать.
Что же обещают создатели музея о будущем? Вот что они рассказали:
Анна отметила, что странным образом в музее почти не говорили о развитии искусственного интеллекта (хотя, возможно, она что-то пропустила). Но при этом стало ясно, что роботы будут становиться важными помощниками в жизни людей.
"Это всё было очень интересно, но Машенька ходила и ныла, что ей скучно, потому что она ничего не понимает… Я старалась переводить для неё информацию, но Маше нужно было, чтобы она сама всё понимала и не чувствовала себя глупо", — объяснила актриса.
Она отметила, что ребёнку было трудно адаптироваться к чужой стране.
Так Анна и её дочка погрузились в будущее с космосом и роботами, но, по её словам, настоящим испытанием было развлекать ребёнка.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.