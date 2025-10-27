Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае

Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич рассказала о своем посещении музея будущего в Дубае.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Хилькевич с дочкой

Звезда сериалы "Универ" погуляла с дочкой Машей по необычному музею, расположенному в ОАЭ.

Они осмотрели все экспозиции и даже успели создать свой собственный парфюм. Чтобы получить уникальную композицию, им пришлось пройти достаточно длинное анкетирование, которое заняло около 15 минут. В итоге они получили три варианта, из которых один действительно идеально подошёл для её дочки Машеньки. Анна призывает всех, кто встретит такой опыт, не упустить шанс и поучаствовать.

Что же обещают создатели музея о будущем? Вот что они рассказали:

Полеты в космос станут доступны каждому.

Мода проникнет даже в мир скафандров.

Энергию будут передавать с Луны на Землю (что звучит как фантазия при высокой температуре).

Вскоре в городах появятся воздушные такси.

Люди будут все более склонны к депрессивным состояниям, что сделает тему психического здоровья особенно актуальной.

Особое внимание уделят охране природы и сохранению флоры и фауны.

Анна отметила, что странным образом в музее почти не говорили о развитии искусственного интеллекта (хотя, возможно, она что-то пропустила). Но при этом стало ясно, что роботы будут становиться важными помощниками в жизни людей.

"Это всё было очень интересно, но Машенька ходила и ныла, что ей скучно, потому что она ничего не понимает… Я старалась переводить для неё информацию, но Маше нужно было, чтобы она сама всё понимала и не чувствовала себя глупо", — объяснила актриса.

Она отметила, что ребёнку было трудно адаптироваться к чужой стране.

Так Анна и её дочка погрузились в будущее с космосом и роботами, но, по её словам, настоящим испытанием было развлекать ребёнка.