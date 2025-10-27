Василиса Володина раскрыла тайну: какие знаки зодиака получат билет на удачу в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала два самых везучих в 2026 году знака зодиака.

Астролог Василиса Володина
Фото: ВК-аккаунт Василисы Володиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астролог Василиса Володина

Экс-ведущая шоу "Давай поженимся рассказала, что в следующем году удача будет сопутствовать ракам и львам.

"Они будут на особом счету в 2026 году. Им всё будет удаваться проще легче, лучше. А от того, в каком доме натальной карты расположено их солнце, зависит ещё и тема, в которой это везение будет самым большим", — сказала знаток астрологии.

Она объяснила, что и другим знакам зодиака можно надеятся на удачу.

Ранее сообщалось, что между Василисой Володиной и телесвахой Ларисой Гузеевой возник конфликт из-за ухода астролога с шоу "Давай поженимся!".

Василиса Володина в одном из своих интервью объяснила, что покинула программу по причине требований Гузеевой, которая якобы поставила условие, что Володина не вернется. Астролог утверждала, что Гузеева — ключевая фигура на проекте, и именно она приняла окончательное решение.

В ответ Лариса Гузеева изложила свою версию событий. По её словам, она три дня пыталась уговорить астролога вернуться на съемки, однако та согласилась вернуться лишь после того, как завершится карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Гузеева подчеркнула, что все остальные сотрудники шоу были готовы к работе, за исключением Володиной.

Кроме того, Лариса Гузеева была возмущена, когда Василиса заявила, что, выбирая между жизнью и деньгами, она предпочла жизнь. Это утверждение создало впечатление, что вся команда шоу, в отличие от неё, сделала выбор в пользу денег, что сильно задело Гузееву.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
