Возвращение в нулевые: как Ксения Бородина вспоминает моменты своей юности

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина показала архивные фото из двухтысячных годов, которые пробуждают тёплые воспоминания из прошлого.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Ксения Бородина

Звезда "Дома-2" присоединилась к тренду "возвращение в нулевые", опубликовав в социальных сетях серию старых снимков, на которых она запечатлена ещё совсем юной.

Телеведущая с ностальгией вспоминает о тех временах, когда всё было совершенно иначе, и когда она и её друзья были совсем другими.

"Помню, как мы собирались с друзьями, слушали любимые песни на кассетах и записывали мысли в дневниках", — говорит Ксения.

Листая старые альбомы с фотографиями, она снова погружается в атмосферу тех лет: семейные поездки, беззаботные дни, абсолютно другая мода и моменты, которые навсегда остались в памяти.

Ксения признается, что в нынешнее время так легко забыть о тех днях, но стоит только взглянуть на старые фото, и вот она уже снова погружается в воспоминания.

"Как же здорово было экспериментировать с собой, открывать новые горизонты и просто наслаждаться жизнью", — добавляет она.

