Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына

Журналистка Ксения Собчак подала заявку на ВНЖ Испании для себя и сына Платона.

Путешествия по Европе всегда были для звезды одним из любимых способов отдыха и культурного саморазвития. Недавно она побывала на Неделе моды в Париже, а затем решила остаться и провести отпуск на европейском континенте.

Кажется, телеведущая намерена проводить больше времени в европейских странах, поэтому, по информации издания El Pais, она подала документы на вид на жительство в Испании. Вместе с собой она оформила бумаги и на своего маленького сына Платона. Однако причины такого решения остаются неизвестными, так как детали о выдаче ВНЖ не раскрыты.

Возможно, Собчак планирует долгосрочные деловые поездки, занимается инвестициями или готовит почву для будущей жизни сына, погружая его в европейскую среду и ориентируясь на возможное получение образования в этих странах.

Как пишет "СтарХит", Ксения обладает многократной шенгенской визой, выданной французским консульством в Москве на срок пять лет. Этот документ позволяет ей пребывать в странах Европы до 90 дней, но при этом она не имеет права работать. Единственный способ зарабатывать, находясь в Испании или других странах Европы, — работать удаленно и получать доход из-за рубежа, но и для этого необходимы соответствующие разрешения.

Неясно, планирует ли Собчак покидать Россию на длительное время. У неё есть гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году, но переезжать туда она не стала, продолжив свою деятельность на Родине.

В настоящее время Ксения продолжает отдыхать в Европе, посещая различные модные дома и примеряя новые коллекции. Она не забывает и о культурном развитии: недавно она посетила театр, где увидела танцевальную постановку, созданную знаменитым канадским хореографом Кристал Пайт.