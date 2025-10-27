Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова призвала беспощадно наказать всех поклонников народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Исполнительница хита "Русская водка" не верит в том, что Примадонна поменяет своё мнение, если прочтёт книгу о военных действиях, которую ей обещала прислать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цыганова уверена, что все уехавшие из России прекрасно осведомлены о происходящем на Украине.

Возмутило певицу то, что фанаты Пугачёвой своими угрозами подкосили здоровье продюсера Леонида Дзюника.

"Поклонники этой невинной овечки Пугачёвой довели продюсера Дзюника до сердечного приступа. Ещё недавно он сам призывал простить "бабушку в маразме" и принять её обратно в Россию", — написала Вика в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что деятель шоу-бизнеса уже месяц получает угрозы от поклонников исполнительницы хита "Миллион алых роз".

"Кто бы сомневался, что поклонники Пугачёвой — напрочь отбитые люди с безвозвратно сломанным моральным компасом. Выслать бы их всех вслед за Боруховной на Кипр. Воздух у нас в стране после такого точно станет ещё чище", — призвала Цыганова.

Ранее актёр Станислав Садальский предположил, почему Пугачёву критикуют чаще других звёзд.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
