Секреты расставания: за что певица Алекса благодарит мужа после разрыва отношений

Шоу-бизнес

Певица Алекса снова разместила грустный прощальный пост о расставании с мужем.

Фото: ВК-аккаунт певицы Алексы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Выпускница "Фабрики звёзд" опубликовала в социальных сетях чёрно-белое фото с супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

"Мы больше не вместе. Очень много всего доброго и хорошего было прожито вместе, благодарю за это!" — написала звезда под снимком.

Исполнительница хита "Где же ты" поблагодарила мужа за дочку.

"Дальше уже каждый из нас строит свою жизнь и идёт своим путём", — высказалась певица.

Алекса и Дайчев познакомились на одном из телевизионных проектов. Их профессиональное сотрудничество вскоре переросло в романтические отношения, и уже через год пара оформила свои отношения официально.

В марте 2025 года Алекса неожиданно объявила о разводе, однако спустя непродолжительное время удалила пост и стала публиковать другие фотографии — совместные семейные вечера и кадры с мужем. Это породило предположения, что резкое заявление могло быть частью продуманной пиар-кампании.

Алекса активно занимается музыкальной карьерой и воспитывает ребёнка.

Ранее певица рассказала, что сделала аборт в момент, когда бывшая возлюбленная Дайчева родила ему сына.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
