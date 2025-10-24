Неожиданное откровение Моргенштерна*: почему рэпер пожаловался на безденежье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рэпер Моргенштерн* сделал неожиданное признание о своём плачевном финансовом положении.

Эпатажный артист признался, что пережил глубокое переосмысление своей жизни и пришёл к осознанию собственной ничтожности перед миром и Богом.

"У меня ничего нет… Одним из моих самых ошеломляющих открытий было то, что у меня ничего нет, я ничего не добился, не заработал ни копейки", — написал Алишер в социальных сетях.

Всё, чем он прежде гордился и что считал своим, оказалось лишь временным "украшением", данным ему свыше.

Моргенштерн* отметил, что раньше с удовольствием приписывал себе успех, славу и богатство, не осознавая, что всё это — лишь мимолётные дары, не принадлежащие ему по праву. Он сравнил своё прошлое поведение с образом человека, который примерил царские одежды, данные ему на время, и, забывшись, стал бегать, громко заявляя: "Смотрите на меня! Я царь!".

Артист признался, что теперь воспринимает всё происходившее иначе. По его словам, если "Царь этого мира" до сих пор не лишил его всего, значит, ему просто повезло вызвать улыбку свыше своим безрассудным поведением.

Единственным, что Моргенштерн считает действительно своим, он называет осознанный выбор — снова стать человеком, избавиться от ложных амбиций и вернуться к искренности.

Он выразил надежду, что теперь использует данные ему возможности и таланты во благо, и обратился к Богу со словами благодарности за терпение и снисхождение, за то, что тот не отвернулся, несмотря на все его ошибки.

Артист подчеркнул, что благодарен за шанс начать всё заново и признался в любви к тому, кто, по его словам, "так долго ждал его возвращения".

Ранее сообщалось, что Моргенштерна* не захотели впускать в США. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
