Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте холоду погубить вашу герань — вот что вы должны сделать, чтобы её спасти
Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля
Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди
Не тяните ресницы — ускорьте восстановление после наращивания с этими секретами
Всего 2 чашки и печень скажет спасибо: вот что произойдет с вашим главным фильтром
Один предмет — и машина слушается с полуслова: секрет идеального чувства колёс
Разрушаем мифы: правда ли, что микроволновка убивает все полезные вещества в еде
Пхукет плетёт иллюзии: как среди блеска и легенд найти настоящий тайский шёлк
После шести можно без страха: наука окончательно разрушила главный миф о похудении

Глубокое разочарование: почему Поплавская не одобрила присвоение Криду звания заслуженного артиста

1:38
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко высказалась о присвоении певцу Егору Криду звания "заслуженного артиста Башкортостана".

Певец Егор Крид
Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Егор Крид

По словам артистки, новость вызвала у неё недоумение и раздражение, ведь, по её мнению, подобные награды должны получать действительно заслуженные исполнители, посвятившие жизнь сцене.

Поплавская отметила, что ей известно множество талантливых и уважаемых людей — не только актёров, но и певцов, которые на протяжении многих лет добросовестно трудятся, имеют признание у публики, но при этом не удостоены никаких почётных званий.

Она подчеркнула, что для получения подобных наград зачастую требуется не только профессиональное признание, но и бюрократическая "поддержка" — кто-то должен оформить ходатайство, собрать документы, договориться. Всё это, по мнению актрисы, выглядит печально и несправедливо.

Рассуждая о награждении Егора Крида, Поплавская выразила сомнение в его заслугах перед отечественной культурой. Она отметила, что тексты, которые исполняет певец, не имеют ничего общего с тем, что можно назвать "лицом российской эстрады". Напротив, они, по её словам, отражают совсем иные стороны шоу-бизнеса, далекие от духовности и искусства.

Актриса призналась, что подобная ситуация вызывает у неё отвращение и глубокое разочарование. Она подчеркнула, что подобные решения дискредитируют само понятие звания "заслуженный артист" и лишают его уважительного значения, которым оно когда-то обладало.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Газ
Катар и США сообщили ЕС о возможных проблемах с поставками газа
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Еда и рецепты
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Не дайте холоду погубить вашу герань — вот что вы должны сделать, чтобы её спасти
Чудо в буковом лесу: редкий альпийский усач снова ожил в горах Южного Тироля
Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди
Глубокое разочарование: почему Поплавская не одобрила присвоение Криду звания заслуженного артиста
Не тяните ресницы — ускорьте восстановление после наращивания с этими секретами
Ядерный парадокс: Франция усиливает арсенал, но летает на машинах прошлого века
Истории из жизни простых семей: почему счастье не должно любить тишину — интервью с продюсером Антоном Пятайкиным
Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования — инженер по качеству Юлия Дрогунова о технологиях доверия в финтехе
Всего 2 чашки и печень скажет спасибо: вот что произойдет с вашим главным фильтром
Один предмет — и машина слушается с полуслова: секрет идеального чувства колёс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.