Глубокое разочарование: почему Поплавская не одобрила присвоение Криду звания заслуженного артиста

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко высказалась о присвоении певцу Егору Криду звания "заслуженного артиста Башкортостана".

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Егор Крид

По словам артистки, новость вызвала у неё недоумение и раздражение, ведь, по её мнению, подобные награды должны получать действительно заслуженные исполнители, посвятившие жизнь сцене.

Поплавская отметила, что ей известно множество талантливых и уважаемых людей — не только актёров, но и певцов, которые на протяжении многих лет добросовестно трудятся, имеют признание у публики, но при этом не удостоены никаких почётных званий.

Она подчеркнула, что для получения подобных наград зачастую требуется не только профессиональное признание, но и бюрократическая "поддержка" — кто-то должен оформить ходатайство, собрать документы, договориться. Всё это, по мнению актрисы, выглядит печально и несправедливо.

Рассуждая о награждении Егора Крида, Поплавская выразила сомнение в его заслугах перед отечественной культурой. Она отметила, что тексты, которые исполняет певец, не имеют ничего общего с тем, что можно назвать "лицом российской эстрады". Напротив, они, по её словам, отражают совсем иные стороны шоу-бизнеса, далекие от духовности и искусства.

Актриса призналась, что подобная ситуация вызывает у неё отвращение и глубокое разочарование. Она подчеркнула, что подобные решения дискредитируют само понятие звания "заслуженный артист" и лишают его уважительного значения, которым оно когда-то обладало.