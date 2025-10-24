Дети с отцом в Дубае: певица Нюша объяснила свой выбор после развода

Певица Нюша рассказала, почему дети после развода остались с отцом в Дубае.
Исполнительница хита "Выбирать чудо", которая около года назад расторгла брак с предпринимателем Игорем Сивовым, впервые откровенно рассказала о том, почему их общие дети живут вместе с отцом в Дубае. В интервью изданию The Voice артистка призналась, что пока не сообщила о разводе их трёхлетнему сыну.
"Я буду прислушиваться к их собственным желаниям, и тут важен их выбор. Главное, что им нравится, как устроена сейчас наша жизнь", — сказала 35-летняя Нюша, отвечая на вопрос, собирается ли она в будущем забрать детей к себе в Москву.
Певица уточнила, что пока рассказала о расставании только своей шестилетней дочери Серафиме-Симбе, тогда как их младший сын Саффрон ещё не в курсе семейных перемен.
Артистка также добавила, что после развода смогла избавиться от внутреннего напряжения и перестала стремиться всем угодить.
"Одной из важнейших тем в моём развитии стал синдром удобной и хорошей девочки. Нужно уметь не давать себя в обиду, обозначать личные границы, и тогда всё само собой встанет на свои места", — отметила певица.
Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) и Игорь Сивов официально оформили развод в 2024 году, прожив вместе семь лет. Их союз с самого начала сопровождался сложностями: ради певицы бизнесмен покинул первую супругу, с которой воспитывал двоих детей. Позже в прессе обсуждалась его измена во время беременности Нюши вторым ребёнком, а также публичные упрёки в её адрес.
Позднее артистка призналась, что какое-то время они пробовали жить в формате "свободных отношений", но сохранить семью так и не смогли. Несмотря на болезненное расставание, пара сумела сохранить дружеское общение. Дети — Серафима-Симба и Саффрон — проживают с отцом в Дубае, однако Нюша часто навещает их. Например, минувшим летом они вместе отметили день рождения певицы в столице России.
