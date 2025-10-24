Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник стал жертвой нападения на улице

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Изначально сообщалось, что 66-летний продюсер якобы подвергся нападению прямо на улице. Дзюник вышел на связь и объяснил, что экстренно госпитализирован, так как у него возникли проблемы с сердцем.

Бывший директор таких известных коллективов, как "Тату" и Smash!!, перенёс операцию и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей.

Позже Леонид Дзюник уточнил, что он действительно получал угрозы от поклонников певицы Аллы Пугачёвой. Эти переживания стали причиной обострения его хронического заболевания.

"Если ты не замолчишь — мы покажем, как это делается", — цитируют слова агрессоров в СМИ.

Стоит напомнить, что Леонид Дзюник известен своей работой с популярными музыкальными коллективами, а также сотрудничеством с королём российской поп-сцены Филиппом Киркоровым.

Продюсера также запомнили благодаря его скандальным высказываниям о многих известных личностях. Недавно он также раскритиковал Примадонну после её громкого интервью. Ему не понравились её утверждения о том, как она якобы способствовала карьерному росту Филиппа Киркорова. По мнению Дзюника, именно Киркоров много лет помогал певице оставаться на плаву.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
