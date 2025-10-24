Самойлова сообщила, что Джиган разбился? Что Рудковская думает о связи блогеров с мошенниками

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала версию о том, что блогеры Ида Галич и Оксана Самойлова, а также певица Ольга Бузова сотрудничают с мошенниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Знаток мира шоу-бизнеса не верит в теорию заговора о том, что блогеры-миллионники заинтересованы в том, чтобы передавать свои социальные сети аферистам.

"Нет слов! Бред! Идиотизм! Шок!" — эмоционально прокомментировала набирающие популярность слухи Яна.

Рудковская отметила, что хорошо знакома с Бузовой, Самойловой и Галич, поэтому не может себе представить, чтобы эти люди вступил в сговор с мошенниками.

"Чтобы Оксана написала, что Джиган разбился? Чтобы Оля Бузова написала, что она бесплодна и усыновила ребёнка, а Ксения Бородина призналась что она беременна ? Или Ида Галич кормила ребёнка и отдала свой аккаунт. Это какие деньги вообще нужно предложить, чтобы они на это согласились? " — поделилась своим мнение продюсер в личном Telegram-канале.

Она подчеркнула, что данные фантазии не имеют никакой связи с реальностью. Яна отметила, что такая неприятность может произойти с каждым популярным блогером.

Ранее Галич эмоционально отреагировала на пост клинического психолога и блогера Вероники Степановой, в котором она обратила внимание на предположение о том, что блогеры якобы заинтересованы в том, чтобы на их страничках орудовали аферисты.