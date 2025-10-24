Когда юмор сильнее мистики: Слава превратила НЛО Кати Лель в шутку года

Певица Слава решила с юмором отнестись к необычному заявлению коллеги — Кати Лель, которая утверждала, что на снимке её дочери запечатлён настоящий НЛО. История быстро стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях, ведь обе артистки известны своей прямотой и чувством самоиронии.

Загадочный снимок и уверенность Кати Лель

Поводом для бурных обсуждений стала фотография дочери певицы Эмилии, на которой, по словам артистки, виден яркий светящийся объект в небе. Катя Лель заверила подписчиков, что снимок подлинный, и подчеркнула, что не владеет навыками монтажа.

"Они всегда рядом, наблюдают и оберегают. Монтаж делать не умею, да и мне это ни к чему, можете не предполагать, а сразу сделать экспертизу, если вам захочется", — написала Катя Лель.

Фраза моментально разошлась по медиапространству. Многие пользователи начали строить версии, что же именно попало в кадр — оптический эффект, отражение света или нечто иное.

Реакция Славы

Исполнительница хита "Попутчица" Слава отреагировала на пост коллеги с привычной иронией. Она записала серию коротких видеообращений, где с улыбкой рассуждала о "пришельцах" и готовности встретиться с ними лично. Артистка уверена, что подобные истории лишь добавляют позитива в повседневность.

"Не знаю, что они с нами будут делать, но я думаю, с Катькой Лель у них там всё в завязке, всё нормально. Катька будет править миром по-любому", — заявила певица Слава.

Подписчики артистки оценили её реакцию: комментарии под видео наполнились смехом и шутками про "высшие силы шоу-бизнеса".