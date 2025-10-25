Метод шипа и розы: как Меган Маркл воспитывает сына и дочь от принца Гарри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о методах воспитания детей с супругом, принцем Гарри.

Жена принца Гарри Меган Маркл
Фото: ВК-аккаунт Меган Маркл by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жена принца Гарри Меган Маркл

Маркл, которая сейчас живёт в США вместе с мужем, поделилась подходами, которые они применяют в воспитании своих двоих детей: четырёхлетней Лилибет и шестилетнего Арчи.

Супруга принца Гарри рассказала, что они используют технику "роза и шип", которая помогает наладить разговор с детьми, склонными отвечать на вопросы только "да" или "нет".

"Нашей дочке четыре года, у неё очень сильный характер, она потрясающая. И когда я спрашиваю: "Что у тебя — роза или шип?", она отвечает: "Мой день был просто потрясающим", — сообщила 44-летняя Меган на мероприятии в книжном магазине Godmothers в Саммерленде.

Также Маркл поделилась, что у них с Гарри есть особенное "исцеляющее одеяло".

"Когда дети начинают вести себя плохо, мы просто укрываем их этим одеялом, чтобы они успокоились", — рассказала она.

Меган также призналась, что её дети с ранних лет помогают работать в саду и огороде их дома в Монтесито. По её словам, садоводство учит терпению и помогает детям ценить ту пищу, которую они едят. После сбора урожая Арчи и Лилибет идут на местный фермерский рынок, где самостоятельно продают выращенные овощи и фрукты.

Меган Маркл и принц Гарри связали себя узами брака в 2018 году. В 2020 году супруги отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали в США. С тех пор Меган пыталась развивать несколько бизнес-проектов: она снимала документальные фильмы, запускала подкасты и шоу на Netflix. Однако последний проект столкнулся с критикой, так как был воспринят публикой как постановочный. Кроме того, саму Маркл часто обвиняют в неискренности. Несмотря на это, она уверена, что её критикуют без оснований.

Помимо этого, у супругов ухудшились отношения с королевской семьёй, особенно после выхода мемуаров принца Гарри. В своих воспоминаниях он обвинил близких в расизме и признался, что всегда чувствовал себя "запасным" наследником. Однако в настоящее время он старается наладить отношения с родными и даже планирует вернуться с женой и детьми в Великобританию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
