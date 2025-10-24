Кому-то до сих пор непонятно: Аврора Киба неожиданно высказалась о разводе Григория Лепса

История отношений Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы с самого начала вызывала бурные обсуждения. Вокруг пары ходило немало слухов, главным из которых стало предположение, что студентка якобы стала причиной распада брака певца с его бывшей супругой Анной Шаплыковой. Девушка решила ответить на эти обвинения и рассказала правду о своём участии в жизни артиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Прямая реакция Авроры

В личном блоге Аврора Киба призналась, что ей неприятно читать многочисленные комментарии, обвиняющие её в разрушении семьи известного исполнителя. Девушка подчеркнула, что их отношения с артистом начались уже после того, как тот официально развёлся.

"Дорогие друзья, не знаю, может быть, кому-то до сих пор непонятно… Но тема достаточно важная. Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз вижу и слышу такую версию). Я считаю это низким", — поделилась Аврора.

По словам девушки, она устала от попыток навесить на неё ярлык "разлучницы" и хочет, чтобы общественность наконец перестала искать виноватых там, где их нет.

Как начались их отношения

По данным СМИ, Григорий Лепс и Аврора познакомились спустя два года после того, как певец расстался с Анной Шаплыковой, матерью его троих детей. Тогда между ними возникла дружба, которая постепенно переросла в романтические отношения.

Поклонники артиста неоднозначно отреагировали на этот союз. Одни поддержали Лепса, отмечая, что у каждого человека есть право на счастье, другие же усомнились в искренности чувств молодой девушки. Но, судя по словам самой Авроры, их пара не обращает внимания на сплетни и предпочитает строить отношения вдали от излишнего шума.

Новая глава в жизни Лепса

Певец не скрывает, что Аврора вдохнула в него новую энергию и вдохновила на творчество. Лепс не раз подчёркивал, что чувствует себя по-настоящему счастливым и благодарен судьбе за то, что встретил человека, который его понимает.

Он уже сделал возлюбленной предложение, и девушка ответила согласием. Официальная дата свадьбы пока не объявлена. По словам Лепса, торжество планируется на лето, но точный год остаётся неизвестным: артист хочет организовать праздник достойного масштаба, а для этого, как он шутит, нужно время и средства.

Реакция публики и фанатов

Новость о помолвке вызвала широкий резонанс в Сети. Комментаторы разделились на два лагеря: одни поздравляют певца и желают паре счастья, другие продолжают упрекать его в поспешности. Несмотря на это, Лепс старается не вдаваться в споры, утверждая, что личная жизнь должна оставаться личной.

Близкие к артисту источники рассказывают, что он стал спокойнее и уравновешеннее. В окружении Лепса уверены, что молодой возраст невесты не имеет значения, если в паре царит уважение и взаимопонимание.

Сам певец, по словам друзей, давно хотел стабильности и семейного уюта, которых ему не хватало после развода. С Авророй он нашёл ту самую гармонию, которая позволяет ему чувствовать себя уверенно и творчески реализованным.

Что дальше

Пара не раскрывает подробностей подготовки к свадьбе. Лепс признаётся, что не спешит: для него важнее не масштаб праздника, а искренность момента. Артист продолжает работать над новыми проектами и концертами.

Поклонники с нетерпением ждут, когда певец поделится радостными новостями, ведь история его любви с Авророй Кибой стала примером того, как можно начинать жизнь заново, не оглядываясь на прошлое.