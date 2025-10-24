Не самая молодая: почему больной раком Бьянке Балти отказали в участии в показе Victoria's Secret

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Шоу-бизнес

Итальянская супермодель Бьянка Балти, борющаяся с раком, обратилась к представителям компании Victoria's Secret с просьбой поучаствовать в их показе.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

Звезда мировых подиумов, которая в прошлом году раскрыла, что ей диагностировали рак яичников третьей стадии, хотела принять участие в недавнем показе популярного бренда. Однако ей в этом отказали.

41-летняя знаменитость поделилась, что сама отправила письмо в адрес бренда с просьбой пригласить её на шоу. В своём послании она объяснила, что сделала этот шаг, чтобы вдохновить женщин, которые также борются с раком.

"Я обратилась к Victoria's Secret и сказала, что хочу стать частью показа этого года. Я представляю каждую женщину, которая сталкивается с раком и всё равно решается чувствовать себя красивой", — объяснила звезда.

Она признала, что не является самой молодой и стройной, но отметила, что чувствует в себе силу, смелость и привлекательность.

"Я горжусь своими шрамами и с гордостью показываю свои вновь отросшие волосы", — написала Балти в социальных сетях.

Однако бренд отказал модели, сославшись на отсутствие свободных мест. Интересно, что сама Бьянка уже участвовала в показе Victoria's Secret в 2005 году. Тогда она вышла на подиум с такими легендарными моделями, как Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и другими.

При этом модель призналась, что не держит обиды на компанию.

"Рак научил меня, что жизнь слишком коротка, чтобы бояться пробовать, и что сама попытка никогда не убивает", — высказалась Бьянка.

Добавим, что два года назад модель прошла двойную мастэктомию из-за генетической предрасположенности к раку молочной железы и яичников. Однако в тот момент она отложила удаление яичников, так как планировала завести детей. Несмотря на болезнь, модель продолжает появляться на светских мероприятиях и вести активную общественную жизнь.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
