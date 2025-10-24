Шокирующее признание Ким Кардашьян: у звезды диагностировано серьёзное заболевание мозга

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У американского блогера, предпринимателя и модели Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга (выпячивание стенки мозговой артерии. — Прим. ред.). Звезда поделилась информацией о своём диагнозе в новом эпизоде реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Фото: Фан-аккаунт Ким Кардашьян ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Ким Кардашьян

Модель рассказала, что в её головном мозге была обнаружена небольшая аневризма. Заболевание медики выявили во время МРТ.

По словам Ким, проблемы со здоровьем могли быть вызваны сильным стрессом, который она пережила после развода с рэпером Канье Уэстом. Знаменитость утверждает, что теперь ей может грозить инсульт.

Кардашьян призналась, что до сих пор испытывает постоянное напряжение. Ранее она рассказывала, что "непредсказуемость и эмоциональная нестабильность" музыканта стали главной причиной их расставания.

Ранее американская модель Белла Хадид впервые отреагировала на комментарии о том, что выглядела "больной" на шоу Victoria's Secret. Звезда страдает болезнью Лайма. Она периодически попадает в больницу из-за рецидива заболевания.