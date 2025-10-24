Шокирующее признание Ким Кардашьян: у звезды диагностировано серьёзное заболевание мозга

У американского блогера, предпринимателя и модели Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга (выпячивание стенки мозговой артерии. — Прим. ред.). Звезда поделилась информацией о своём диагнозе в новом эпизоде реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
Модель рассказала, что в её головном мозге была обнаружена небольшая аневризма. Заболевание медики выявили во время МРТ.
По словам Ким, проблемы со здоровьем могли быть вызваны сильным стрессом, который она пережила после развода с рэпером Канье Уэстом. Знаменитость утверждает, что теперь ей может грозить инсульт.
Кардашьян призналась, что до сих пор испытывает постоянное напряжение. Ранее она рассказывала, что "непредсказуемость и эмоциональная нестабильность" музыканта стали главной причиной их расставания.
