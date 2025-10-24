Скандал за рулём: Бритни Спирс чуть не сбила пешехода после вечеринки — подробности происшествия

Пьяная Бритни Спирс едва не переехала свою подругу. Певица выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто.
У 43-летней звезды снова произошёл срыв. Певицу заметили, когда она выходила из модного ресторана в компании незнакомой женщины.
Звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения, но, несмотря на это, села за руль своего BMW. Когда она выезжала с парковки, едва не сбила свою спутницу. Папарацци успели заснять момент, когда Бритни выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Достигнув своего дома, артистка застряла у ворот. Она долго не могла вспомнить код от замка.
"Она вводила код и подъезжала к воротам, но они не открывались, — рассказал очевидец. — Она повторила это три или четыре раза. Подруга всё это время не выходила из машины. Спустя 20 минут подруга уехала, а Бритни провела ещё около десяти минут, пытаясь войти, и, наконец, ей это удалось".
Говорят, что Бритни в напряжении с тех пор, как её бывший супруг, Кевин Федерлайн, выпустил мемуары о их браке. В своих воспоминаниях он описал случай, когда поп-звезда якобы принимала запрещённые вещества перед тем, как накормить детей.
