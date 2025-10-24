Грозит блокировка? Почему лейбл Gazgolder может оказаться в чёрном списке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Музыкальный лейбл Gazgolder могут ликвидировать из-за проблем с налоговой службой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о недостоверности юридического адреса компании. Из-за этого музыкальный лейбл столкнулся с угрозой закрытия, сообщает издание "Постньюс".

В реестре значится отметка о неверном юридическом адресе московского ООО "Газгольдер-Рекорд", что означает невозможность подтверждения фактического местонахождения компании госорганами.

Юрист Александр Строкин объяснил, насколько важен корректный юридический адрес для компании. По его словам, налоговая служба может заблокировать любые изменения в реестре, а если проблема с адресом не будет решена в течение шести месяцев, компания может быть исключена из ЕГРЮЛ.

Как пишет "Постньюс", эксперт отметил, что это может серьёзно повлиять на бизнес: банки усиливают контроль, партнёры теряют доверие, а участие в государственных тендерах становится невозможным. Также руководству компании грозит штраф или даже дисквалификация.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
