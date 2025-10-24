Как на ладошке у правительства: в чём Ида Галич упрекнула Екатерину Мизулину

Блогер Ида Галич обрушилась с критикой на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину и других публичных персон.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Галич согласилась с доводами о том, что пост о блогерах, которые якобы сдают в аренду свои аккаунты мошенникам, писала не блогер Настя Ивлеева, а редакторы её Telegram-канала "Настежь".

Ида отметила, что обещанные "честные СМИ" у Ивлеевой сделать не получилось. Она не согласна с тем, что выдвигать гипотезы, которые порочат честь публичных персон, соответствует журналистской этике.

"Мизулина вообще создала "Лигу безопасного интернета".

Чтобы что? Выражать мнение (ничем не подкреплённое), которое бьёт по репутации человека, который сделал очень много, чтобы эту репутацию ни разу не подпортить", — написала разгневанная Ида в своём Telegram-канале.

Не прошла Галич и мимо поста клинического психолога Вероники Степановой, которая тоже написала о предполагаемой связи мошенников и блогеров, аккаунты которых в соцсетях были взломаны. Звезда интернета призвала психолога к совести, напомнив ей о том, как непросто быть матерью в первые месяцы после рождения малыша.

Блогер объяснила, что подозрения о том, что именно блогеры устраивают афёры в Сети, выглядят очень нелогично.

"А вас в вашей теории не смущает, что сейчас все как на ладошке у правительства?" — задала вопросы знаменитость.

Она уверена, что ни телеведущая Ксения Бородина, ни певица Ольга Бузова, ни блогер Дима Масленников не заинтересованы в том, чтобы заниматься левыми махинациями.

Она пожелала, чтобы все конспирологи лично столкнулись с мошенниками.

Ранее Бородина предположила, что Ивлеева "надышалась куриным помётом".