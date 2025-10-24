Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
Еда, от которой болеют чаще всего: почему именно эти продукты в чёрном списке
Судьба подала знак: букет невесты в руках Юлии Барановской стал поводом для обсуждений в Сети
Полезные соседи для урожая мечты: как растения лечат и защищают друг друга
Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к морю
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы
Штраф за одуванчик: дачникам грозят тысячи за естественную красоту участка — новая угроза с грядки
Яркие краски без хаоса: как игра контрастов учит интерьер быть живым и спокойным одновременно

Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые композиции на концерте в Мумий Тролль MusicBar

2:38
Шоу-бизнес

Инди-коллектив, постоянно экспериментирующий с музыкальными жанрами и поэтическими текстами, смело соединяющий современные жанры с фолковыми и электронными оттенками, элементами рэпа, хард-рока и других музыкальных направлений. Первоначально ребята выступили как "Общество независимых поэтов "Окно", но после первого концерта название было решено поменять.

Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8
Фото: Пресс-служба инди-коллектива Стихи на окнах подъезда №8
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8

Фронтмен группы Евгений Шиляев: "Идея проекта появилась у меня в начале 2010-ых на одном из поэтических фестивалей. Мы познакомились с ребятами, которые продвигали поэзию, организовывали события в популярных заведениях города, там же я впервые услышал группы, которые добавляли к своим стихам легкую музыку и превращали выступление в перфоманс. Решил попробовать сделать подобное в Ижевске: нашел единомышленников, собрали группу. За 10 лет стихи под музыку превратились в полноформатные треки и песни, где мы экспериментируем с музыкальными размерами и жанрами. Но, несмотря на разное звучание, наши слушатели неизменно отмечают узнаваемый стиль и настроение, которыми мы стараемся делиться искренне и от всего сердца".

Ежемесячно треки коллектива на Яндекс. Музыке набирают более 70 000 прослушиваний, а наиболее популярные из них: "Спаси меня", "Между нами", "Голос поколения", "Ранен/убит" и другие. На сегодняшний день группа выпустила 3 полноформатных альбома, 1 мини-альбом и 8 синглов.

"Мы стремимся объединить поэзию, музыку, голос в единое целое. Наши концерты это некий перформанс, где есть место и флейте, и укулеле, и гармони, перкуссии, а также многим другим инструментам", — дополнил фронтмен группы Евгений Шиляев.

5 ноября группа выступит с обновленной новыми треками программой в Москве, в 20.00, в Мумий Тролль MusicBar (ул. Новый Арбат, 15), а 6 ноября — впервые в Санкт-Петербурге, в 19.00, в Культурном центре "Сердце" (Лиговский пр., 50, к.16) с концертом, посвященным 10-летию коллектива.

Видео о группе

ВК Стихи на окнах подъезда №8 | ВКонтакте

Яндекс-музыка Стихи на окнах подъезда №8 — слушать онлайн бесплатно на Яндекс Музыке в хорошем качестве

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Экономика и бизнес
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к морю
Санкции против нефти: как США стремятся ослабить Россию и ошибаются в расчетах
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые композиции на концерте в Мумий Тролль MusicBar
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля
Штраф за одуванчик: дачникам грозят тысячи за естественную красоту участка — новая угроза с грядки
Яркие краски без хаоса: как игра контрастов учит интерьер быть живым и спокойным одновременно
Антифриз, конденсат или паника: что на самом деле стоит за майонезом под крышкой двигателя
Вы вините маникюр, а виновато отопление: верните ногтям силу простыми действиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.