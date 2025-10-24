Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые композиции на концерте в Мумий Тролль MusicBar

2:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инди-коллектив, постоянно экспериментирующий с музыкальными жанрами и поэтическими текстами, смело соединяющий современные жанры с фолковыми и электронными оттенками, элементами рэпа, хард-рока и других музыкальных направлений. Первоначально ребята выступили как "Общество независимых поэтов "Окно", но после первого концерта название было решено поменять.

Фото: Пресс-служба инди-коллектива Стихи на окнах подъезда №8 Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8

Фронтмен группы Евгений Шиляев: "Идея проекта появилась у меня в начале 2010-ых на одном из поэтических фестивалей. Мы познакомились с ребятами, которые продвигали поэзию, организовывали события в популярных заведениях города, там же я впервые услышал группы, которые добавляли к своим стихам легкую музыку и превращали выступление в перфоманс. Решил попробовать сделать подобное в Ижевске: нашел единомышленников, собрали группу. За 10 лет стихи под музыку превратились в полноформатные треки и песни, где мы экспериментируем с музыкальными размерами и жанрами. Но, несмотря на разное звучание, наши слушатели неизменно отмечают узнаваемый стиль и настроение, которыми мы стараемся делиться искренне и от всего сердца".

Ежемесячно треки коллектива на Яндекс. Музыке набирают более 70 000 прослушиваний, а наиболее популярные из них: "Спаси меня", "Между нами", "Голос поколения", "Ранен/убит" и другие. На сегодняшний день группа выпустила 3 полноформатных альбома, 1 мини-альбом и 8 синглов.

"Мы стремимся объединить поэзию, музыку, голос в единое целое. Наши концерты это некий перформанс, где есть место и флейте, и укулеле, и гармони, перкуссии, а также многим другим инструментам", — дополнил фронтмен группы Евгений Шиляев.

5 ноября группа выступит с обновленной новыми треками программой в Москве, в 20.00, в Мумий Тролль MusicBar (ул. Новый Арбат, 15), а 6 ноября — впервые в Санкт-Петербурге, в 19.00, в Культурном центре "Сердце" (Лиговский пр., 50, к.16) с концертом, посвященным 10-летию коллектива.

Видео о группе

ВК Стихи на окнах подъезда №8 | ВКонтакте

Яндекс-музыка Стихи на окнах подъезда №8 — слушать онлайн бесплатно на Яндекс Музыке в хорошем качестве