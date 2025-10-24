Боролся 16 лет: Слепаков* рассказал, как звезда КВН Павел Козмопулос цеплялся за жизнь

Комик Сёмён Слепаков* почтил память участника команды КВН "Сборная Пятигорска" Павла Козмопулоса, умершего от онкологического заболевания в возрасте 44 года.

Звезда Comedy Club рассказал о коллеге, который был не просто талантливым юмористом, но и источником невероятной энергии. В команде Павел, по словам Семёна, считался настоящим двигателем — мог выйти на сцену и довести зал до истерического смеха.

Козмопулос успел попасть в первый каст шоу "Наша Russia", но потом отсеялся на одном из этапов. Также юморист снялся в роли молодого киллера в фильме "Самый лучший фильм", работая в паре с актёром Дмитрием Нагиевым.

Однако в 29 лет Павел начал терять слух и зрение. Как выяснилось, это происходило из-за опухоли головного мозга, которую не сразу диагностировали. После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, а вот слух вернуть не удалось.

Но комик не сдавался. Он стал художественным руководителем команды КВН "Город Пятигорск", которая выиграла Высшую лигу. После этого он создал региональную лигу КВН и несколько лет был её редактором, благодаря чему такие команды, как "Лена Кука", добились успеха.

Кроме того, Козмопулос вёл активный образ жизни, в частности, водил машину, занимался спортом, читал книги, смотрел фильмы с субтитрами. Каждый год он приезжал на фестиваль в Сочи, чтобы отсматривать команды. В 2016 году юморист побывал с коллегами на юбилее КВН, где даже вышел на сцену.

"Когда я спрашивал его о самочувствии, он всегда отвечал "Сенька, че мне будет? Я же Терминатор". Он был для меня примером смелости, выносливости и жизнелюбия", — написал Слепаков*.

Семён признался, что никогда не мог представить, что с таким диагнозом можно вести подобный образ жизни.

"Он боролся с болезнью 16 лет. Вчера Паши не стало. Спасибо всем, кто все эти годы его любил и поддерживал. Покойся с миром, брат. Люблю тебя", — обратился к коллеге комик.

Слепаков* отметил, что часто с теплом вспоминает Козмопулоса.

Ранее юмористка Елена Борщёва также высказалась о смерти коллеги по КВН.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом