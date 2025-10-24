Вика Цыганова пребывает в шоке: её дизайнерские наряды на Мелании Трамп — как такое возможно

Певица Вика Цыганова считает, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп носит её дизайнерские творения.

Фото: ВК-аккаунт Вики Цыгановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Первая леди США Мелания Трамп и певица Вика Цыганова

Исполнительница хита "Русская водка" была поражена снимком первой леди США, на котором она запечатлена в наряде, очень напоминающим её дизайнерские изделия с мехом.

"Сегодня все друзья присылают мне это фото. Я в шоке, может это ИИ, но я реально отсылала в Белый дом подарок для Мелании Трамп", — объяснила певица.

Виктория Цыганова — основательница российского бренда TSIGANOVA. Он специализируется на создании одежды ручной работы, выполненной из натуральных материалов, таких как мех и кашемир, с уникальными вышивками.

Стиль Цыгановой можно охарактеризовать как яркий русский этно, который включает растительные принты и элементы меха. В её коллекциях можно найти такие предметы, как кафтаны, дохи, жакеты и платья, отражающие дух русской традиции.

В 2017 году Цыганова представила свою коллекцию "20 оттенков красного" на Красной площади. В 2023 году она стала амбассадором модного события Russian Women Vmode, где презентовала новую коллекцию своего бренда.

Ранее певица рассказала, как на её творчество в сфере создания одежды повлиял модельер Вячеслав Зайцев.