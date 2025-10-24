Ида Галич вне себя от гнева: какие нападки Вероники Степановой вывели блогера из себя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич эмоционально отреагировала на пост клинического психолога и блогера Вероники Степановой.

телефон
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
телефон

Звезда интернета опубликовала в социальных сетях пост Степановой, в котором она упоминает главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину, которая недоверчиво отнеслась к историям о взломах аккаунтов блогеров. В Сети появилась версия, что инфлюенсеры сами якобы заинтересованы в том, что на их страницах реализуются мошеннические схемы.

"Кроме испанского стыда за людей, которые пишут вот такие заголовки я испытываю ещё и надежду на то, чтобы может быть теперь на эту волну взломов обратят внимание", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Она рассчитывает, что обвиняющие её и других блогеров люди потом принесут свои извинения. Знаменитая брюнетка посетовала на то, что мы живём "в перевёрнутом мире". 

Ранее Галич и телеведущая Ксения Бородина отчитали блогера Настю Ивлееву за то, что в её информационном канале появилось предположение, что звёзды интернета как-то участвуют в обмане своих подписчиков. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
